Anyaország :: 2021. június 30. 22:38 ::

"Sajnos" nem alkalmazható a jogállamisági mechanizmus a "szégyenletes" gyermekvédelmi törvény esetében

Vera Jourová, az Európai Bizottság átláthatóságért és értékekért felelős tagja azt tartaná a "leghelyesebbnek", és "az a legnagyobb vágya", hogy ne lépjen hatályba az a magyar törvény, amely "az LMBTI -közösséghez tartozó személyeket (...) nemcsak nemi orientáció alapján megkülönbözteti, hanem sérti a szólásszabadságot is" - erről a cseh biztos a brüsszeli testület szerdai sajtókonferenciáján beszélt újságírói kérdésre válaszolva.

Elmondta: teljes mértékben osztja Ursula von der Leyennek, a bizottság elnökének a véleményét, miszerint a magyar jogszabály "szégyenletes", azonban nyomatékosan kijelentette, hogy a törvény esetében nem alkalmazható a jogállamisági feltételességi mechanizmus.

A mechanizmust olyan jogállamisági szabálysértések esetére hozták létre, amelyek az unió költségvetését érintik - emelte ki.

Jourová úgy vélte továbbá, hogy a bizottság gyorsan és határozottan lépett fel, szinte rögtön a törvény elfogadása után levélben kértek magyarázatot a magyar kormánytól a jogszabállyal kapcsolatban. Hangsúlyozta: amennyiben a választ - amely csütörtökre várható - nem találja a bizottság kielégítőnek, akkor nem fog habozni, hogy jogi síkra terelje az ügyet, amely elérheti az uniós bíróságot is. Ha a bíróság is helybenhagyja a testület panaszát, az akár pénzügyi szankciókat is eredményezhet - emlékeztetett Jourová.

(MTI)