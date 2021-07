Kampányolás közben lepte meg Márki-Zay Pétert a fideszes Simonka György – derül ki a Hódmezővásárhely polgármestere által közzétett YouTube-videóból.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke éppen Szabó Ervin képviselőjelölt társaságában tartott kampánybeszédet Pusztaottlakán, ahol egyebek között a korrupció felszámolásának szükségességéről értekeztek. Eközben megjelent a helyszínen a térség parlamenti képviselője, a költségvetési csalás, vesztegetés és egyéb bűncselekményekkel vádolt Simonka György, láthatóan nem zavartatva magát. Márki-Zay Péter egyébként meg sem lepődött, azt mondta: annyira számítottam rá, hogy itt lesz!

A fideszes országgyűlési képviselő egy pohár hideg vízzel és pezsgőtablettával kínálta meg a két ellenzéki politikust, eközben pedig a polgármester kifejtette, nem lepi meg a találkozó, mert amikor Hadházy Ákos megjelent Orosházán, akkor is feltűnt a színen.

Örülök, hogy itt vannak, csinálják a reklámot nekünk – mondta Simonka, hozzátéve, hogy éppen befejezték az aratást.

Márki-Zay megköszönte a vizet, hozzátette, hogy hálából majd ő is meg fogja látogatni „kis kosárkával”, amikor neki kell majd valamiféle frissítőt vinnie a fideszes politikus számára. Azt is elmondta ugyanakkor, hogy akkor lenne igazán hálás Simonka Györgynek, ha megírná Lázár Jánosról azt a regényt, amit ígért korábban.

Hódmezővásárhely polgármestere itt egy korábbi, Lázár János és Simonka György közötti üzengetésre utalt, amikor is a volt kancelláriaminiszter előbb kifejtette a Telexnek, hogy Simonka a bíróságon fejezi be politikai pályafutását, s problémának tartja, hogy „közéjük került.” Erre Simonka úgy vágott vissza a 24.hu-nak adott interjújában: "Először is, én Lázár Jánosról regényt tudnék írni, úgyhogy ha valakinek csöndben kellene maradnia, az pont ő. Én a párttársaktól azt hallottam, hogy Lázár János szégyellje magát."