Benkő: a katonák a világjárvány alatt is bebizonyították, hogy nem csak a fegyverekhez értenek

A katonák bebizonyították, hogy nem csak a fegyverekhez értenek - jelentette ki a honvédelmi miniszter szombaton Budapesten, az altisztavatáson.

Benkő Tibor a Hősök terén esküt tett mintegy 400 altiszthez is szólva hangsúlyozta: nemcsak a fegyverek mesteri kezelőinek kell lenniük, felkészültnek kell lenniük arra is, hogy akár katasztrófahelyzetben, akár olyan pandémiás helyzetben is lehessen rájuk számítani, mint amilyen az elmúlt mintegy másfél évben sújtja Magyarországot és a világot.



Fotól: Balogh Zoltán / MTI

A miniszter leszögezte: a katonák bebizonyították, hogy a Magyar Honvédségre bármikor, bárhol, bármilyen feladatban lehet számítani.

A katonák mindig "ott vannak, ahol a haza, a nemzet érdeke megköveteli": ha kell, a határok mentén vagy a kórházakban, ha kell, külföldön szolgálják a nemzet érdekeit - mondta Benkő Tibor.

A miniszter köszönetet mondott a szülőknek azért, hogy gyermekeiket úgy nevelték, az "emberi élet legdrágább kincsét", az életüket ajánlják az ország védelmének szolgálatába, s vállalták ennek a rendkívül sok lemondással, megpróbáltatással járó, kitartást igénylő szolgálatnak az ellátását.

Ez a hivatás, ez a szolgálat egész embert kíván, testben és lélekben egészséges, rátermett, a hazájuk iránt elkötelezett, lojális fiatalokat - emelte ki.

A katonákhoz szólva a miniszter gratulált az eddig elvégzett munkájukhoz, gratulált a kiváló eredménnyel végzetteknek. Egyúttal arra biztatta őket, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a legjobbak legyenek és bármilyen feladatban lehessen rájuk számítani. Szolgálatuk legyen példaértékű az ország minden állampolgára előtt, és a nemzetközi szerepvállalásban is - tette hozzá.

Benkő Tibor kitért arra is: látható, hogy a biztonsági környezet a térségben és a világban egyaránt rendkívül törékeny. Egyik pillanatról a másikra törnek ki olyan erőszakos cselekmények, amelyekkel szembe kell nézni.

A kormány ezért is fontosnak tartja, hogy Magyarországnak legyen egy erős, ütőképes, elkötelezett, jól kiképzett katonákból álló, kiváló technikai eszközökkel ellátott honvédsége - mondta, megjegyezve: a technikai eszköz "önmagában keveset ér", ha nincs mellette a katona, aki mesterien tudja kezelni.

Kitért arra is, a kormány gondoskodik arról, hogy a katonák megbecsült állampolgárok legyenek, erkölcsileg és anyagilag egyaránt, ezért is indították el az életpályamodellt.

A miniszter a katonákhoz szólva azt mondta: nincs más dolguk, csak a katonai eskü és az altiszti hitvallás szellemében élni. Szolgálatukhoz sok sikert, erőt, egészséget és katonaszerencsét kívánt, és azt kérte, soha ne feledjék az általuk elmondottakat: a hazáért "erős akarattal".

Sándor Zsolt, a Magyar Honvédség parancsnokának megbízott helyettese megnyitó beszédében kiemelte: az önálló magyar altisztképzés csaknem 100 éves. Azóta sok minden megváltozott, de egyvalami változatlan maradt: a hivatástudat. Honvéd altisztnek lenni nem egy munka, hanem hivatás - szögezte le.

A vezérőrnagy elmondta: az altisztek összekötő kapcsolatot jelentenek a tisztek és a legénységi állomány között. Az altiszti kar meghatározó szerepet tölt be a kis alegységek vezetésében, továbbá a bonyolult haditechnikai eszközök kezelésében is. Kitért arra, hogy a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program az altiszti állományra is felelősséget ró.

Sándor Zsolt szólt arról is, hogy rendhagyó volt az elmúlt év. A koronavírus-járvány elleni küzdelem az altisztek kiképzésére is hatással volt, továbbá már ebben az időben is szükség volt a most végzett altisztekre.

"Az első harcukat sikeresen megvívták, leküzdötték a kihívásokat" - hangsúlyozta, hozzátéve: sok ilyen harc és kihívás vár még rájuk.

A budapesti Hősök terén szombaton 373, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzett katona tette le ünnepélyes altiszti esküjét. Az ünnepségen elmondták az úgynevezett altiszti hitvallást, ezt követően egy-egy helikopterekből és Gripenekből álló kötelék húzott át a Hősök tere felett.

(MTI)