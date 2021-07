Anyaország :: 2021. július 23. 20:25 ::

Mi Hazánk: a hazai közélet dúskál a szolgalelkűnél szolgalelkűbb kormánypárti és ellenzéki helytartókban

„Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan!” - tartja az idézet, s pláne igaz ez, ha magyar vezetőről, politikusról van szó. A hazai közélet ugyanis dúskál az alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb, a szolgalelkűnél szolgalelkűbb helytartókban. Elég csupán a közelmúlt eseményeiből csemegéznünk, s egy nemrég megjelent cikkre gondolnunk, ahol a balliberális ellenzék egyik vezéralakjának, Karácsony Gergelynek a társelnökét, Szabó Tímeát vették górcső alá, s próbálták megfejteni mesebeli karrierjének titkát, amely egyesek szerint túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, s „Kabul Rózsájának” előmenetele inkább idegen érdekeken alapul, mintsem a tehetségen. Alább folytatódik Dócs Dávid Mi Hazánk-alelnök közleménye.

S ha már idegen érdekekről és kémkedésről van szó, nem mehetünk el szó nélkül a nagy port vert Pegasus-botrány mellett sem - mely a feltételezések szerint a kormány által használt izraeli kémprogram - amellyel ellenzéki politikusokat, ügyvédeket, újságírókat figyeltek meg, vagy hallgattak le, s a napokban tárgyal róla zárt ajtók mögött a Nemzetbiztonsági Bizottság is, feltéve ha az ülés megtartásához szükséges kormánypárti többség is megjelenik az ülésen. A baloldali ellenzék képviselőinek destabilizációs törekvéseit és a kormányhoz köthető megfigyelési botrányt csak tetézi, hogy az Európai Parlamentben a balliberálisok és a Fidesz együtt szavazták meg azt a rendeletjavaslatot, mely Chatcontrol néven híresült el, s az unió állampolgárainak totális megfigyelését teszi lehetővé, megszüntetve ezzel a teljes privát szférát.

Ezek az igencsak árulkodó tettek mind oda vezethetőek vissza, hogy valójában mindkét nagy politikai tömb egy tőről fakad, és eszük ágában sincs egymást elszámoltatni, vagy a titkosításokat feloldani, sőt a kötelező színház mellett nagyon is egy húron pendülnek, s falaznak egymásnak. Ezért lehetséges az is, hogy szereplőik hosszú generációkon át rontották a levegő mellett a hazai közélet összetételét is. Ezzel szemben a Mi Hazánk végképp szakítana ezzel az ország számára káros folyamattal, aminek az alapja a titkosítások feloldása és az elszámoltatás. Ahogy eltörölnénk a mentelmi jogot, vagy dupla büntetési tételt szabnánk ki a politikusbűnözőkre, úgy a hazájukat, a népüket elárulókra száműzetést és teljes jogfosztást mérnénk, hogy ne mérgezhessék tovább a magyar közéletet, hiszen „Aki embernek hitvány, az magyarnak alkalmatlan”!

