Óriásplakát-kampányt indított a Mi Hazánk Karácsony Gergely országos népszavazási kezdeményezéseinek első számú kérdését kiegészítve, mert a miniszterelnök-jelölt kettős mércéjéből sem kérünk: Se Gyurcsány, se Orbán, se CEU, se Fudan! Magyarország a magyaroké! Bár nem kívánunk egyenlőségjelet tenni Gyurcsány és Orbán közé, de egyikük kormányzásával sem vagyunk elégedettek, ahogy az ilyen-olyan külföldi érdekeknek való megfelelésükkel sem, inkább harmadik utat mutatunk - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk kampányfőnöke. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk Mozgalom semmilyen külföldi ideológiát vagy gazdasági érdeket kiszolgáló felsőoktatási intézményt nem engedne be Magyarországra. Az elmúlt harminc év alatt világossá vált, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette balliberális tömb főként a nyugati, a Fidesz pedig jobbára a keleti érdekeket szolgálja a magyar helyett, közös nevezőjük pedig hazánk Izrael általi felvásárlásának támogatása, amit Simon Peresz államelnök elszólásából is tudhatunk. A Mi Hazánk álláspontja egyértelmű: mi minden gyarmatosítási kísérletet tényleg elutasítunk. Épp ezért tiltakozunk a Budapestre tervezett, 540 milliárd forintos kínai hitelből felépítendő kommunista kínai egyetem, egyúttal hazánk további eladósítása ellen. A vidéki fiatalok fővárosi egyetemi tanulmányait, illetve lakhatását szolgáló Diákváros egy részének átadása a Fudan egyetem javára nem magyar érdek. Nem tartjuk elfogadhatónak, hogy a magyar kormány hosszú ideje már a kínai nagyhatalmi befolyásszerzés európai elősegítőjeként működik, mert tudjuk, ezzel a magyar önrendelkezés óhatatlanul csorbul. Ugyanezért nem tudjuk támogatni az LMBTQP-lobbi egyik melegágyának számító CEU jelenlétét sem, mert ott szintén hazánk jövőjére nézve káros nézeteket terjesztenek.

Természetesen tisztában vagyunk Magyarország geopolitikai elhelyezkedésével és lehetőségeivel, ahogy Kína világpolitikai súlyával is, a gazdasági kapcsolatok ápolását nem vetjük el sem keleti, sem nyugati irányban. Azonban ez nem jelentheti azt, hogy önként és dalolva kellene kegyeiket keresnünk, mintegy gyarmati mentalitást megvalósítva; mi ennél jóval többre hivatottnak tartjuk magyar nemzetünket. A Mi Hazánk elsősorban egy közép-európai összefogásban gondolkodik, amely sikeresen tudja letörni mind a nyugati, mind a keleti gyarmatosító törekvéseket.

Több mint száz óriásplakátunk került most ki szerte az országban darabonként ötvenezer forintos havi bérleti díjért, és a további adományok függvényében szeptemberben még többet szeretnénk, a kötelező Covid-oltásokkal szembeni tiltakozásként is, ezért gyűjtünk támogatásokat a https://mihazank.hu/tamogatas oldalon. Állami támogatásban részesülő pártok a törvény szerint csak kampányidőszakban tehetnek ki óriásplakátokat, a Mi Hazánk viszont költségvetési forrás hiányában most is. Kampányunk jóval szerényebb, mint például Simicska Lajos támogatása idején a Jobbiknak volt, akkor saját bevallásuk szerint 4000 óriásplakáton, 800 hirdetőoszlopon és 300 úgynevezett citylighton hirdetett a párt. A Mi Hazánknak azonban nincs és nem is lesz oligarchája, ezért ilyen méretű kampányunk sincs. Kis plakátcégekkel vagyunk kapcsolatban, míg a Fidesz-közeli Publimont nem is adott helyeket, hiába kértünk árajánlatot tőlük júliusra és augusztusra is. De a Mi Hazánkat nem lehet elhallgattatni, akárhogy cenzúráz a Facebook, az RTL Klub, a TV2 és immár bizonyos reklámcégek is.