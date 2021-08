Anyaország :: 2021. augusztus 20. 16:50 ::

Duda: a lengyel-magyar együttműködés Európa fejlődésének fontos tényezője

A lengyel-magyar együttműködés a közép-európai térség, valamint egész Európa biztonságának és fejlődésének fontos tényezője - szögezte le Andrzej Duda lengyel elnök abban a gratulációs levélben, amelyet Áder János köztársasági elnöknek címzett az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából.

Lengyelországot és Magyarországot "különleges, mély barátsággal, kölcsönös tisztelettel és intenzív párbeszéddel teli kapcsolatok fűzik egymáshoz" - olvasható a lengyel államfői hivatal honlapján közzétett levélben.

A történelmi sorsközösségből a lengyel elnök kiemelte az 1956-os júniusi poznani munkásfelkelés, valamint a magyar forradalom idei 65. évfordulóját. Ezek az események "tartós nyomot hagytak Lengyelország és Magyarország történelmében" - szögezte le, felidézve a magyarok rokonszenvét a poznani felkelés iránt, akárcsak azt a spontán támogatást, amelyet később a lengyelek nyújtottak a magyar forradalmároknak.

Jelenleg a két nemzet továbbra is számíthat egymásra a veszélyhelyzetekben, az olyan nehéz pillanatokban is, amilyen a koronavírus-járvány - hangsúlyozta Duda. Mint írta, örömmel él a szeptember elején esedékes hivatalos budapesti látogatása lehetőségével és várja a visegrádi csoport (V4) államfőinek november végi magyarországi csúcstalálkozóját is a Planet Budapest 2021 alkalmából.

A lengyel-magyar együttműködés "fontos tényezője térségünk és egész Európa fejlődésének és biztonságának" - fogalmazott az elnök, aláhúzva a szoros és sokoldalú - a Három Tenger Kezdeményezés és a V4 részeként folytatott - együttműködés szerepét.

(MTI)