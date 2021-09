Anyaország :: 2021. szeptember 8. 06:08 ::

Tállai: mintegy 57 ezer nagycsaládos anya mentesült az adófizetés alól

Tavaly mintegy 57 ezer négy- vagy többgyermekes anya nem fizetett egyetlen fillér személyi jövedelemadót sem. Az Európai Unióban is egyedülálló a nagycsaládosokat segítő, magyar adómentesség, amely 2020-ban összességében 22 milliárd forintot hagyott az érintetteknél - tájékoztatta az MTI-t Tállai András.

A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára kiemelte: a családok 2011 óta egyre nagyobb összegű, és egyre többféle kormányzati támogatással számolhatnak. Míg 2010-ben, a Gyurcsány-Bajnai-kormány utolsó évében csupán 12 milliárd forintnyi kedvezményben részesültek a szülők, addig az idén a családoknál hagyott összeg eléri a 380 milliárd forintot - mondta Tállai András.

Tavaly újabb elemmel bővült a családi kedvezmények köre, 2020. január 1-jétől már egyetlen fillér személyi jövedelemadót (szja) sem kell fizetniük a kereső tevékenységből származó jövedelmük után azoknak a nőknek, akiknek négy vagy több gyermekük van - emlékeztetett az államtitkár.

Kedvezőek a részletszabályok is. A mentesség ugyanis nem csak a vér szerinti gyermek után jár, és a már felnőtt gyerekeket is figyelembe kell venni. Fontos az is, hogy az szja-mentesség nem zárja ki a családi kedvezmény igénybevételét. Az anya vagy a saját munkavállalói járulékából, vagy az apával közösen érvényesítheti a kisebbek után járó gyermekkedvezményt - ismertette.

Az adóhivatali adatokból kiderült, hogy hónapról hónapra egyre több négy- vagy többgyermekes anya élt az adómenteséggel. Az első hónapban, vagyis 2020 januárjában 38 ezer, februárban már 42 ezer anya érvényesítette a kedvezményt az adóelőlegéből. Sokan - mintegy 12 ezren - csak a 2020-ról szóló szja-bevallásukban jelezték, hogy jár nekik a kedvezmény, és utólag éltek a mentességet kínáló szabállyal. Tavaly tehát 57 ezer négy- vagy többgyermekes anya mentesült az szja-fizetési kötelezettség alól - összegezte az államtitkár.

A kormány családtámogató politikáját a koronavírus-válság sem tudta felülírni - hangsúlyozta Tállai András. Mint mondta: a korábban bevezetett intézkedések tovább élnek, ráadásul a gyermekek után járó szja-kedvezmény és nagycsaládos anyák élethosszig tartó adómentessége révén soha nem látott összeg maradhat 2022-ben a családoknál, amelyet a családi adóvisszatérítés még tovább növelhet. Ha ugyanis a gazdaság növekedése meghaladja az 5,5 százalékot, akkor a gyermekes családok - az átlagjövedelemig - a jövő év elején visszakapják az idén, szja címén befizetett adójukat. 2022. január 1-jétől pedig újabb mentesség lép életbe: a 25 évnél fiatalabbakat - az átlagbér mértékéig - szja-mentesség illet majd meg, amely nagyjából 300 ezer fiatalt érinthet.