"Korrupciós rekord: Mészáros Lőrinc a 4-es metrónál is drágábban építhet 7 km vasutat" - tiltakozik a Mi Hazánk

Brutálisan túlárazott, rekordméretű korrupció a dél-budapesti vágányok bővítése Mészáros Lőrinc cégének kivitelezésében, ezért a Mi Hazánk a fővároson áthaladó teherforgalmat növelő beruházás leállítását követeli, helyette a 2011 óta ígért V0 teherkörgyűrű megépítését szorgalmazva, illetve metróhosszabbítást Érdig. Alább folytatódik a közleményük.

A korrupció mértékét mutatja, hogy a 2020-as Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégiában a Ferencváros-Kelenföld kapacitásbővítésre 90–120 milliárd forintot szántak, végül 338 milliárd forintért végezheti el azt Mészáros Lőrinc cége. 2019-ben a teljes magyar vasúti rendszer fenntartására 346 milliárd forintot költött a magyar állam, nagyjából annyit, amennyit most egy hét kilométeres szakaszra akarnak kifizetni, amiben a Duna feletti hídépítés még nincs is benne. Ez a fajlagos ár külföldi összehasonlításokban is botrányos, és az eddig a korrupció csúcsaként emlegetett 4-es metró kiadásait is felülmúlja.

Elsősorban multinacionális teherforgalmi érdekeket szolgálna a főként a Hamzsabégi sétány kárára történő vágánybővítés a tervezett Budapest-Belgrád-vasútvonal folytatásaként. A négy évig tartó gigaberuházás miatt több mint ezer fát vágnának ki, több emelet magas beton támfalat építve kilométereken keresztül a mostani zöldfolyosó helyére. A Déli Körvasút félrevezető név, hiszen nem a Budapestet elkerülő teherkörgyűrűt jelenti, hanem tranzit teherforgalmat a fővároson át. Elővárosi személyforgalom-célúnak hazudják a beruházást, holott inkább teherforgalmi bővítésről szól, melynek nem lenne keresnivalója egy sűrűn lakott területen.

A meglévő vágányok modernizációja és a zajcsökkentés helyes, de további forgalom növelése nem kívánatos nemzetbiztonsági szempontból sem. Ugyanis itt halad át a Dunát keresztező forgalom 90- 95%-a, így a helyettesítés kiépítésének elmulasztása a közlekedés és a szállítás veszélyeztetése. Nem szabad a stratégiailag fontos központokat erősíteni, inkább másik lehetőségeket kell létrehozni, mégpedig olyan helyen, ahol nem kell Budapest legnépesebb kerületén átvezetni, sőt a körgyűrű megépítésével kivezethetnék a tranzit teherforgalmat a fővárosból.

A Mi Hazánk üdvözli a Polgárok a Pályán az Élhető Környezetért Egyesületnek a transzeurópai teherfolyosó létrehozása kapcsán szervezett tiltakozó akcióit és nyilatkozatait: „Barabás Richárd inkább segíthetne abban, hogy Karácsony Gergellyel beszélhessünk, aki alibizöld politikai karrieristaként másfél éve hátbaszúrta az újbudaiakat, amikor áldását adta a beruházásra. Aztán ugyanezt tette az önkormányzat is a háromoldalú megállapodással. Ezek a politikusok már korábban becsaptak minket. Miért bízzunk meg bennük? (…) Mindig csak mesterkélt, lavírozó válaszokat kapunk. Mindig csak a „meg van kötve a kezünk” kezdetű hárítást skandálják, ahogy azt László Imre, a hárítás nagymestere kezdte el alkalmazni.”

A vonatokat nem szabad lelassítani a pályaudvarig sok megállóval, mert akkor olyan, mint a személyvonat. A Nádorkert a XI. kerületet nyomja agyon a 15 ezer lakásával, a Mol-tornyával és temérdek irodaházával. A minden túlépítést támogató Fidesz-éra kiszolgálta a fejlesztőknek hívott ingatlanneppereket, most pedig az okozott káoszt közpénzből kívánják némileg orvosolni.

A vasútvonalak mellett mindenhol tereprendezést és parkosítást ígérnek, ami önkényes parkolóhely-megszüntetéseket jelenthet a korábbi tapasztalatok szerint, miközben a kormányzat a Műegyetem rakparti villamospályák hosszabbításával 300 parkolóhelyet szüntetne meg, ezért a Mi Hazánk Mozgalom inkább a trolibuszhálózat bővítését szorgalmazza, mely sokkal olcsóbban megvalósítható, a meglévő közutat tudja használni, a parkolóhelyeket is meghagyva.

A metrók végállomásait ki kell vinni M0-s autópálya mellé, és ingyenes P+R parkolókat kell biztosítani az autóval érkezőknek. A 4-es metró dél-budai végállomásának P+R parkolója már reggel 8 óra előtt megtelik, ideje többszintes parkolót építeni, illetve a metrót a budaörsi nagyáruházakig vagy akár Érdig meghosszabbítani. Érden a vonatpályaudvarhoz fizetős parkolóhelyes bevásárlóközpontot raktak P+R helyett, tehát a kocsikat nem tudják letenni az érdiek, ha a fővárosba jönnek, írja Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.