Anyaország :: 2021. október 25. 16:06 ::

Márki-Zay bárki által elérhető újságcikkek gyűjteményét harangozta be fideszes lejárató dokumentumokként

Közel egy héttel ezelőtt személyesen egyeztetett a Demokratikus Koalícióval, amely során olyan dokumentumokat kapott, amelyeket a DK vezetőinek állítása szerint a Fidesz juttatott el a pártnak Dobrev Klára kampányához – közölte hétfői sajtótájékoztatóján Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere. A balliberális ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje szerint ezek összegyűjtött lejárató anyagok a személye ellen.

A dokumentumokat Márki-Zay a sajtó rendelkezésére bocsátja. A politikus elmondta, ebből két dolog következik: egyrészt, hogy a Fidesz ezzel is igyekezett beavatkozni az ellenzéki előválasztásba, másrészt, hogy milyen módszerekkel figyel meg embereket. Emlékeztetett, hogy korábban az ő hivatali számítógépén is találtak kémszoftvert, és megemlítette a Pegasus-botrányt, a Kubatov-listákát is.

Ezekről szólva azt mondta: "emlékezzenek tehát mindazokra a pártállami, a kommunizmus legsötétebb idejét idéző megfigyelésekre és profilozásokra, amiket az ellenzékkel szemben a Fidesz rendszeresen megenged magának."

Elmondta azt is, hogy a dokumentumokat kitakarás nélkül bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére, úgy, ahogy Márki-Zay Péter azokat megkapta. Mint mondta, teljes transzparenciával rendelkezik, Samsung telefonját bármikor lehallgathatják, mert nincs titkolnivalója.

Semmilyen elektronikus lábnyomom nincs. Ha úgy tetszik, nem bizalmas, vagy ha bizalmas is a levelezésem, semmi olyan nincs benne, amit szégyellni kéne – mondta. Hozzátette, ha lehallgatnak, ám tegyék.

Szerinte egyébként sok emberről lehet hasonló dossziéja a Fidesznek, mert úgy véli, Magyarországon sokkal szélesebb a megfigyelés, mint gondolnánk, besúgóhálózat működik. Ez egy kézzelfogható nyoma ennek – mondta.

Márki-Zay azt is elmondta, hogy a dosszié tartalmát a DK nem használta, az előválasztás után átadták neki a „bizalomépítés jeleként”, azt viszont nem árulták el, hogy a Fideszen belül kitől kapták az anyagot.

Azt is bejelentette, hogy az elhalasztotta erdélyi útját a romániai járványhelyzet miatt, de hangsúlyozta, hogy nagyon fontosak számára a határon túl kapcsolatok, így amint lehetősége adódig, ellátogat a tervezett úticéljaira.

Frissítés: internetes kereséssel fellelhető újságcikkek mint "lejárató dokumentumok"

Márki-Zay Péter hétfőn délután honlapján közzétette azt a több mint 60 oldalas dokumentumgyűjteményt, amelyet állítólag a Fidesz készített egy a személye elleni lejárató kampányhoz.

A DK a 24.hu kérdésére közölte, a papírokat egy vidéki város fideszes önkormányzati képviselője adta át a párt egyik önkormányzati képviselőjének.

A terjedelmes dosszié nagy részét azonban nem valamilyen magánnyomozás eredménye, hanem olyan internetes kereséssel is fellelhető újságcikkek teszik ki, amelyek Márki-Zay Péterről és feleségéről szóló adatokat tartalmaznak. A hódmezővásárhelyi polgármester a közzététel előtt a neveket és a céges adatok túlnyomó többségét ki is takarta a szövegből.

Az, hogy milyen céllal készült az összeállítás, a dosszié bevezető szövegéből tudható. Ebben azt írja a szerző, hogy időrendben szedték összes Márki-Zay életútjának „gyenge pontjait”. Mint írják, ezek az ügyek „relatíve ismertek”, de azért egy kampány során még jobban „kiaknázhatóak”.

A szerző Márki-Zay feleségét tartja támadhatónak egy egy évtizede történt csecsemőhalálozás miatt. Ebben a témakörben valóban sok cikk született évekkel ezelőtt, ezek jelentős részét be is csatolták az összeállításba.

A másik „homályos” témakör a szerző szerint Márki-Zayék kanadai utazása, illetve az ott tartózkodásuk finanszírozása lett volna. A szerző azért azt is leszögezi, hogy elhalványult információkról, és „igencsak elévült cselekedetekről” van szó.

(24 nyomán)