2021. november 8. 09:31

"LMBTQ-néptánc" "queer dívákkal" Újbudán - az önkormányzat támogatásával

"Szexista csujogatások helyett queer csujogatásokkal őriznék a hagyományokat" - hirdeti a zsidók és buzik kedvenc lapocskája, a 444.

Mint cikkükből kiderül, szombat délután bő tucatnyi érdeklődő (komoly létszám...) gyűlt össze a Turbina kulturális központ kistermében, hogy izzasztó két órás workshopon tanuljanak gyimesi és somogyi ugrós tánclépéseket.



Oláh Balázs, Vavra Júlia, Farkas Gergő Dávid - a "queer néptáncos dívák", ahogy magukat nevezik

"De ha ugyanaz történik egy queer néptáncos eseményen, mint akármelyik táncházban, akkor mi szükség egyáltalán az LMBTQ verzióra?" - teszik fel a nagy kérdést.

Íme a magyarázat:

"Azon a napon volt az első hazai bemutatóm, mikor először hallottam a homofób törvényről és kurva szarul éreztem magam" – emlékezett vissza Farkas Gergő Dávid táncos, koreográfus arra az időszakra, mikor Stockholmból visszaköltözött Magyarországra. Az ő ötlete volt a LMBTQ mozgásműhely elindítása, a projektbe bevonta Varva Júliát, aki koreográfiát tanult Amszterdamban és Oláh Balázst, aki itthon a Táncművészeti Egyetemen néptánc szakon végzett, majd Salzburgban folytatta tanulmányait. Néhány hónapja költöztek haza mindhárman, ez volt az első közös eseményük, de biztosan nem az utolsó.

Nem férfi és nő, hanem vezető és vezetett

Oláh Balázs bánata:

Nekünk tanították azt is, hogy ha egy lányt felkér egy fiú, akkor oda kell menni, végig kell csinálni vele az egészet, háromnegyed órán keresztül táncolni, és nem illik nemet mondani. A fiúnak mindig tartania kell magát, erősnek kell lennie, a lány pedig behódol neki. Nem csak a tánc elemeit próbálták így megtanítani, hanem azt is, hogy kell viselkedni az élet más területein.

Az "LMBTQ-workshopon" ezért a szervezők nem is használták a női és férfi szerep kifejezést, helyette a vezető és vezetett fogalmak segítségével magyarázták el kinek, mikor, mit kell csinálnia. A szervezők külön megoldásokkal készültek arra is, ha esetleg egy résztvevő egyáltalán nem szeretné, hogy hozzáérjenek. Végül ilyen nem volt, de Farkas szerint egymás maximális tiszteletben tartása és elfogadása a legfontosabb alapelv a néptáncos foglalkozásukon. "Az LMBTQ közösség és mi is abban hiszünk, hogy bármit lehet, de mindenkinek józan, felnőtt, beleegyező félnek kell lennie. Ez a beleegyezés nem csak a szexuális szabadság alapja, hanem bármilyen jól működő közösségben elengedhetetlen. Ebben mások is hisznek, ezért lehet, hogy heteroszexuálisok is szívesebben jönnek el egy queer néptánc workshopra" – magyarázta Farkas. – "Ezt a progresszív vonalat tesszük bele mi, de maguk a lépések autentikusak."



Fotók: 444

"Miért ne lehetne a mi témáinkról csujogatást írni?"

"Sokan, ha meglátják, hogy LMBTQI+, azonnal felháborodnak, hogy na, akkor ők már néptáncolnak is?" – mondta Oláh, aki szerint régen is előfordult, hogy nő táncoljon nővel, vagy nő verbunkot, legényest járjon, tehát nem teljesen példa nélküli, amivel most ők próbálkoznak.

Vavra szerint arról is fontos közösen gondolkodni, hogy mit tartunk pontosan hagyománynak, és milyen formában érdemes a jelenben ezeket a hagyományokat ápolni. "A csujogatás alapvetően incselkedő, kritikus, gúnyolódó odaszólás, vagy akár bók is lehet. Mi is a magyar fiatalság része vagyunk, miért ne lehetne a mi témáinkról, mi problémáinkról csujogatást írni? A tradíciók tisztelete nem csak az, hogy betanulom valaki más száz éves csujogatását, hanem az, hogy továbbviszem a szokásokat, és az elődökhöz hasonlóan én is kitalálom a saját csujogatásomat."

"A program Újbuda Önkormányzata támogatásával valósulhatott meg"



Az "LMBTQ Néptáncműhely" az OMOH csapat nappali technobulijához kapcsolódott.