Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 28. 15:19 ::

Dúró Dóra: a baloldal a kormánypártokkal karöltve erőlteti a kötelező covid-oltást

Nem támogatja Székely Sándor kötelező oltásokról szóló parlamenti javaslatát a Mi Hazánk - írja MTI-hez eljuttatott közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese.

A baloldal a kormánypártokkal karöltve erőlteti a kötelező covid-oltást - emlékeztet az országgyűlési képviselő, nyomatékosítva, hogy a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely ellenzi az oltások kötelezővé tételét, mert szerintük az emberek szabadságát nem korlátozhatja ilyen mértékben a hatalom. "Nem támogatjuk tehát szavazatunkkal ezt a parlamenti javaslatot sem. Elég a zsarolásból, nem kérünk a kötelező oltásból!" - fogalmaz a képviselő asszony.

Most már ötéves kortól kezdik oltani a gyerekeket is Magyarországon, ezt jelentette be Orbán Viktor, ami ellen tiltakozik a Mi Hazánk. A radikális párt szerint mindaz, amit korábban a kormány és szakértői mondtak a vakcinákról, nem volt igaz: azt hazudták, hogy csak egy-két napig tartó mellékhatásai vannak, és élethosszig véd. Most már kiderült, hogy nem így van, ám az oltásokért még mindig nem vállalnak felelősséget sem a gyártók, sem az azt kötelezően előíró kormányok, és ezzel akarják már a gyerekeket is oltani - figyelmeztet a négygyermekes családanya.

"A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely ellenzi a gyerekek oltását, pedig Orbán Viktor már áprilisban jelezte: nekik kötelezővé teheti a kormány. Felháborító, hogy már most is megkülönböztetik a gyerekeket, diákokat aszerint, hogy be vannak-e oltva vagy sem, és kérdés, mi lesz még ennek a vége..." - zárul a közlemény.