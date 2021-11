Anyaország :: 2021. november 29. 16:22 ::

Kiszivárgott Kövér-beszéd miatt hisztiztek napirend előtt a ballibek

Kövér László egy tavaly elmondott beszédéről és a nők elleni erőszakról is szóltak az ellenzéki képviselők az Országgyűlés hétfői ülésén a napirend előtt.

Párbeszéd: a házelnök szerint nemzetbiztonsági veszély az ellenzék

Tordai Bence (Párbeszéd) egy, a hétvégén kiszivárogtatott 2020-as hangfelvétel kapcsán arról beszélt: Kövér László "hatalmával visszaélve azt a törekvést próbálja megvalósítani, hogy hazánkat egy pártállami diktatúra irányába sodorja". Szerinte a házelnök a felvételen arról próbálta győzködni a nemzetbiztonsági szolgálatok, a titkosszolgálatok vezetőit, hogy "a Magyarországra leselkedő legnagyobb nemzetbiztonsági veszély az ellenzék lenne". Hozzátette: a Fidesz meghatározó politikusa szerint az nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hogy "kémeket telepítenek ide gyakorlatilag állami segédlettel Oroszországból és Kínából".

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett: a házelnök személyesen is küzdött egy diktatúra ellen, és megjegyezte azt is, hogy Kövér László szavait nem először forgatják ki. Hangsúlyozta: az ellenzéki állításokkal szemben a házelnök nem politikai szereplőket nevezett meg kockázatként, hanem azt a politikai helyzetet, hogy két egymást kizáró állam- és nemzetkép létezik a politikán belül. Dömötör Csaba arra is rámutatott: az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter egy nyilvános fórumon viszont "sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak" nevezte azokat a magyarokat, akik alacsonyan tartanák az energiaárakat és ellenzik a migrációt.

DK: a nemzetbiztonsági szolgálatoknak pártsemlegesen kell működniük

Varga Zoltán (DK) is Kövér László hétvégén nyilvánosságra került beszédét kifogásolta, és azt mondta, az elmúlt időszak politikatörténetének talán legaljasabb mondata hagyta el a házelnök száját, amikor nemzetbiztonsági veszélynek nevezte az ellenzéket. A beszéd miatt hiába várják azóta is a házelnök lemondását - tette hozzá. Kijelentette, a nemzetbiztonsági szolgálatoknak alkotmányos kötelességük a pártsemleges működés. Véleménye szerint új szintet lépett a gyűlöletpolitika. Kövér Lászlót semmi nem jogosítja fel arra, hogy nemzetbiztonsági veszélynek nevezze az ellenzéket és annak szavazóit, amelyek jövő áprilisban leváltják a jelenlegi korrupt rendszert - hangoztatta.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint az ellenzéki képviselő nem mondott igazat, lejárató kampányt akarnak Kövér Lászlóval szemben folytatni. Hozzátette: az ellenzéki pártok voltak azok, amelyek 2010 előtt a nemzetbiztonsági szerveket külföldi ügynökök előtt "kinyitották", és hazudtak a választópolgároknak, majd amikor a választók kifejezték nemtetszésüket, lovasrohamot vezényeltek ellenük. Szerinte aktuálisan is vaj van az ellenzék füle mögött, példaként a "Városháza-gatet" említette. Szóvá tette azt is, hogy Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök a rezsicsökkentés ellen van.

MSZP: az ellenékre uszították a titkosszolgálatokat

Tóth Bertalan (MSZP) úgy értékelt, botrányos és gyalázat Kövér László most nyilvánosságra került beszéde. A házelnök kijelentése átlépett egy vörös vonalat: hangfelvétel van arról, hogy az Országgyűlés elnöke a Fidesz politikai ellenfeleire uszítja a titkosszolgálatokat, és burkoltan arra buzdítja őket, hogy minden erejükkel segítsék a Fidesz hatalomban maradását. Azt firtatta, nem jelent-e inkább az nemzetbiztonsági kockázatot, hogy a Fidesz elhibázott járványkezelése miatt egy városnyi ember halt meg, hogy forráshiányos az egészségügy, hogy megváltoztatták a teljes magyar jogrendet, az állami vagyont pedig kilapátolták.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint több millióan szisszenek fel akkor, amikor a kardlapozó, szemkilövető baloldal a jogállamiságért aggódik. 15 évvel ezelőtt kellett volna ezért aggódik. Azt mondta, Kövér Lászlótól nem hallottak újdonságot; az ellenzék azon háborodik fel, hogy a kormány "szuverénül gondolkozik". Kitért arra, hogy az ellenzék képes lenne a Városházát is eladni, és ha kormányon lenne, eladná a Parlamentet is.

Jobbik: aggályos Kövér László beszéde

Brenner Koloman (Jobbik) szerint az elmúlt 12 évben a Fidesz egypárti túlhatalma folyamatosan megszállta a magyar államhatalmat, most eljutottak az államhatalom szívéhez, a titkosszolgálathoz is. Kövér László tavalyi, frissen nyilvánosságot kapott beszédét rendkívül aggályosnak és veszélykeltőnek nevezte. Kijelentette: a Jobbik mindenkit a nemzet részének tekint és mindig a nemzet egységét és boldogulását tartja szem előtt. Szólt arról is, hogy az uniós átlaghoz képest a magyar polgárok 75 százaléka szegénységben él, és mindenki érzi az elszabadult inflációt és a gazdasági káoszt. Szerinte a választások közeledtével a kormánypártok minden trükköt bevetnek. Az EBESZ-nek lesz mit vizsgálnia a voksturizmust lehetővé tevő törvény miatt - hangoztatta.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta, megszokták már, hogy ha közeledik a választás, és az ellenzéki pártok úgy érzik, nincsen elég támogatottságuk, akkor az egészet a körülményekre, a választási szabályokra fogják. Szerinte ha a Jobbik komolyan gondolná a jogállamiság kérdését, akkor nem fogott volna össze a posztkommunistákkal, azokkal a pártokkal, akik a különvéleményt gumilövedékekkel "díjazták". Hozzátette: a Jobbik összefogott a baloldallal, a DK lefokozott tagozata lett. A kormány gazdaságot és az embereket segítő intézkedései közül kiemelte a többi között a családi adóvisszatérítést, a hitelmoratóriumot, a 200 ezer forintra emelkedő minimálbért. Hiányolta, hogy a közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt az emberek nehéz helyzete miatt az együttérzés nyomát sem mutatja.

Kedden tárgyalnak a kormány gyermekvédelmi népszavazási kezdeményezéseiről

Az Országgyűlés úgy döntött, hogy kivételes eljárásban már kedden megtárgyalja és szavaz is az országos népszavazás elrendeléséről szóló határozati javaslatról.

A kormány három kérdését a Nemzeti Választási Bizottság hitelesítette, a Kúria pedig helybenhagyta a határozatokat - ismertette Kövér László.

A házelnök a hitelesített kérdéseket is felolvasta: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?"; "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?".

(MTI nyomán)