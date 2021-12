Anyaország, Videók :: 2021. december 14. 11:18 ::

Senkit nem fog meglepni, de ezt az évet is bohóckodással zárták a parlamentben

Az Országgyűlés idei utolsó napirend előtti felszólalásai Jakab Péter és Tállai András összecsapását hozták, írja az Index.

Jakab Péter arra emlékeztetett, hogy Orbán Viktor néhány évvel ezelőtti szavai alapján 2030-ra Magyarország utoléri Ausztriát. Az árakra értette? – tette fel a kérdést a Jobbik elnöke, aki szerint árakban már most utolértük az osztrákokat, de fizetésekben 30 évnyi lemaradásban vagyunk, nemcsak dolgozni, hanem néhányan bevásárolni is átjárnak Ausztriába. Az ellenzéki politikus úgy látja, hogy miközben Magyarország egykor a térség éllovasa volt, most menekülnek innen az emberek, lassan egy hétvégi bevásárlás is luxusnak számít. Azzal folytatta, hogy „verik itt a mellüket”, a 13. havi nyugdíjjal és az szja-visszatérítéssel, de olyan mértékben emelkednek az árak, hogy az emberek ezt a pénzt már rég otthagyták a boltokban és a benzinkutakon.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Unióban nincs még egy olyan ország, ahol 27 százalékos áfa van az alapvető élelmiszereken, „ez az igazi uzsora”. Jakab Péter úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 12 évben az erős gazdasággal hülyítették a magyarokat. "Képviselőtársak, ne erőlkedjenek, ez a lufi kipukkadt." Jakab Péter hangsúlyozta, hogy a jelenlegi kormánnyal a szlovákokat sem fogjuk utolérni, nemhogy Ausztriát.

Tállai András azzal kezdte válaszát, hogy nem Jakab Péter, hanem Márki-Zay Péter nyerte a miniszterelnök-jelölti előválasztást, aki a Jobbik vezetőjének politikai értelemben a főnöke, ezért hallgasson is rá: nem kell minimálbér, nem kell rezsicsökkentés. Az államtitkár közölte, hogy Jakab Péter igénybe vette a csokot, és sajátosan értelmezte a bérlakásprogramot.

"Ön próbálta eljátszani a szegénylegényt, Buga Jakabot, de kiderült a parlament egyik leggazdagabb tagja. Van hasonlóság ön és Buga Jakab között, a bujkálás, csak ön nem a pusztában bujkált, hanem pesti lakásokban. Buga Jakab éjszaka is dolgozott, ön is nagyon szereti az éjszakai műszakot."

Jakab Péter szinte végigkiabálta Tállai András felszólalását, miközben több jobbikos képviselő is felháborodásának adott hangot. Az államtitkár végül boldog karácsonyt kívánva egy plüss bohócfigurát adott át Jakab Péternek, aki azt visszadobta az államtitkár székére - majd kis híján beesett a saját széke alá.