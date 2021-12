Anyaország, Koronavírus :: 2021. december 15. 12:17 ::

Oltási munkacsoport: eddig 38 ezren regisztráltak a gyermekek oltására

Eddig 38 ezren regisztráltak az 5-11 év közötti gyermekek oltására - mondta György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője szerda reggel az M1-en.

Hozzátette: a regisztrációt követő lépés az időpontfoglalás, amelyhez 2-3 napos validációs folyamat szükséges. A regisztráltak közül 16 ezren már időpontot is foglaltak - tudatta a munkacsoport-vezető.

Szerinte nagyon fontos, hogy minél többen felvegyék az oltást, hiszen a gyermekek ugyan viszonylag könnyebb tünetekkel vészelik át a vírus okozta megbetegedést, a fertőzőképesség ennél a korcsoportnál is jelen van.

György István azt mondta, a gyermekek oltása 77 olyan kórházban indult el, ahol gyermekgyógyászati ellátás is folyik, valamint a háziorvosoknál. Kiemelte: a kórházakban időpontfoglalás és előzetes regisztráció is szükséges, mivel az oltóanyag nem áll korlátlanul rendelkezésre. A vakcina folyamatosan érkezik majd, valószínűleg heti szállítmányok formájában.

Az államtitkár kitért arra is, hogy csütörtöktől ismét regisztráció nélkül lehet kérni a védőoltást. Csütörtökön és pénteken 14 és 18 óra között, szombaton 10 és 18 óra között lesz lehetőség előzetes regisztráció nélkül felvenni azt. További ilyen napok lesznek az elkövetkező időszakban is, és a településeken történő oltási akciók is elindulnak januárban.

(MTI nyomán)