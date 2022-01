Anyaország :: 2022. január 31. 19:04 ::

Három minisztériumban is házkutatást tartottak a Schadl-Völner-ügy miatt novemberben

Iratokat kerestek azokról a pályázatokról, amelyekről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és az Igazságügyi Minisztérium államtitkára telefonon beszéltek egymással. A házkutatások idején Schadl György már hetek óta letartóztatásban volt, Völner Pált viszont még nem gyanúsították meg. Az ügyészekkel Süli János tárca nélküli miniszter és Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkár is találkozott, írja az RTL. A kormány nem árulta el a lapnak, hogy Orbán Viktor értesült-e a házkutatásokról.

Összehangolt akciókkal készült tavaly november 25-re a Központi Nyomozó Főügyészség. Reggel nagyjából egy időben kezdtek házkutatást ugyanabban az ügyben három különböző helyszínen. A Miniszterelnökségen, az Emberi Erőforrások Minisztériumában és az Innovációs és Technológiai Minisztériumban is iratokat kerestek azokról a pályázatokról, amelyekről Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke és Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára telefonon beszéltek egymással. Ez a nyomozati anyagokból derül ki.

Megnézték Süli János naptárát

Schadl György akkor már hetek óta letartóztatásban volt többek között vesztegetés gyanúja miatt, Völner Pált viszont csak később, december 7-én gyanúsították meg. Az ügyészség szerint Schadl évek óta korrupciós kapcsolatban állt Völner Pállal, akinek rendszeresen fizetett azért, hogy különféle ügyeket a kérésének megfelelően próbáljon befolyásolni. Ezek egy része a végrehajtói karhoz kapcsolódott, de más ügyekben is együttműködtek. A napokban mutattuk be például azt, hogyan próbált meg az államtitkár pályázati lehetőséget felhajtani Schadl György cégének egy vízzel működő motorhoz.

Az ügyészek a Miniszterelnökség Bihari János utcai épületébe értek oda először. Itt van a Paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Süli János hivatala. Völner Pál június elején egy lehallgatott telefonbeszélgetésben azt mondta Schadl Györgynek, hogy együtt ebédelt a miniszterrel, átbeszélték a pályázati lehetőségeket, és Süli János „szeretettel várja ezt a dolgot”.

Az ügyészeket fél tíz előtt tíz perccel a minisztérium egyik dolgozója fogadta. Schadl cégével, az Aqua Energy Solution Zrt.-vel kapcsolatos iratokat, illetve a csökkentett szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos pályázatokat kérték tőle. A munkatársak majdnem tizenegyig keresték az iratokat, de végül semmit sem találtak, és azt mondták, hogy Süli János naptárában sem volt nyoma ezzel kapcsolatos találkozónak. Megnézték Kovács Pál államtitkár naptárát is, mert ő foglalkozik ezekkel a pályázatokkal a minisztériumban, de abban sem találtak semmit.

Pedig a nyomozati iratok szerint Schadl György május elején legalább egy alkalommal Kovács Pál államtitkárral is beszélt telefonon arról, hogy „átküldték az anyagot”, és személyes találkozóról is egyeztettek. A kihallgatásán Schadl György azt mondta, hogy a vízzel működő motor működő prototípusát bemutatták Kovács Pálnak és az ITM egyik államtitkárának, Steiner Attilának is.

Az ügyészek végül egy támogatási listát vittek el a minisztériumból. A házkutatás vége előtt tíz perccel megjelent Süli János tárca nélküli miniszter is, és vele is ismertették a házkutatás okát.

Maruzsa Zoltán átadta az iratokat az ügyészeknek

Völner Pál a lehallgatott beszélgetésekben arról is beszélt, hogy Steiner Attilánál, az ITM körfogásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkáránál is érdeklődött pályázati lehetőségekről a vízzel működő motorhoz. Az ügyészek az ő államtitkárságán is jártak, ahol a pályázati felhívások és a támogatott pályázatok listáját adta át nekik az államtitkár tanácsadója. Schadl cégére külön is rákerestek, de nem találtak semmit.

Az Emmibe azért mentek a nyomozó ügyészek aznap, mert Schadl György többször kért segítséget Völner Páltól egy oktatási központ engedélyei miatt is. Az ügyről több iratot is találtak, ezeket Maruzsa Zoltán államtitkár át is adta az ügyészeknek.

Mikor értesült az ügyről a kormány?

A nyomozati iratokból nem derül ki egyértelműen, hogy a házkutatások során mennyit árultak el a nyomozók a folyamatban lévő ügyről a minisztériumok jelen lévő munkatársainak, mert egy része akkor még titkosított volt, így azt sem tudni, tisztában voltak-e vele, hogy kik az ügy érintettjei.

A nyomozati iratokból az is kiderül, hogy az ügyészség már november 10-én értesítette a Szabályozott Tevékenységek Felügyelei Hatóságának elnökét arról, hogy Schadl Györgyöt letartóztatták, és többek között hivatali vesztegetéssel gyanúsítják. Ez a hivatal vette át október elsején Völner Páltól a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar felügyeletét. A kormány azt sem árulta el, hogy a hatóság megosztotta-e ezt az információt akár bármelyik miniszterrel, akár a miniszterelnökkel.

Orbán Viktor a december közepén tartott sajtótájékoztatóján azt mondta az RTL Híradó kérdésére, hogy aznap értesült először a Völner Pál ellen folyó eljárásról, amikor az ügyészség kikérte a mentelmi jogát – azaz december hetedikén.