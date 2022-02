Anyaország :: 2022. február 15. 17:43 ::

Kiderült, ki tett keresztbe a Revolutnak Magyarországon

A Revolut magyarországi számlavezető bankja – azaz a Raiffeisen – saját kockázatértékelése alapján döntött az üzleti kapcsolat megszüntetéséről a kettejük között létrejött szerződés által biztosított felmondási események alapján – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Indexnek megküldött válaszából. Ez mintegy félmillió magyar felhasználót érint. A Litvániában bejegyzett Revolutnak összesen közel 18 millió ügyfele van.

Hétvégi hír, hogy áprilistól új bankot kereshetnek azok, akik a Revolut magyar számlaszámát használták átutalásra. Eddig a Raiffeisen Bank nyújtotta ezt a szolgáltatást a litván cégnek: az utalásnál adott számlaszám mellé meg kellett adni közleményben a felhasználó ügyfélazonosítóját, a bank pedig e szerint rendszerezte az adott számlán a pénzt.

Azonban múlt péntektől kezdve egyre több magyar felhasználó kapott üzenetet a cégtől, amely szerint április 1-jétől a Revolut már nem fér hozzá a helyi forintfizetési rendszerekhez, azaz „ennek következtében a helyi számlaadatok, amelyeket a helyi HUF pénznemben történő fizetések fogadására használtál, többé nem lesznek elérhetők”. A bank ezentúl a fizetések fogadásához az LT-vel kezdődő IBAN- (nemzetközi bankszámlaszám) számlaszámot javasolta.

A Revolut többi szolgáltatását, amelyeket az átlagos magyar felhasználók többsége használhat, ezek a bejelentések, úgy tűnik egyelőre, nem érintik.

Az ügyben a lap megkereste a Raiffeisent is, de banktitokra hivatkozva nem kívánták kommentálni az értesülést, ahogy az sem derült ki, hogy

miért és mi alapján döntöttek így;

miért lett kockázatosabb a Revolut;

illetve hogy melyek ezek a felmondási események, amelyekre az MNB hivatkozott.

"A Revolut már nem csak mint pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó szereplő van jelen a magyar piacon. Általános banki szolgáltatásokat is kívánnak nyújtani. Mindenkinek, aki a szolgáltatásokat igénybe veszi, fontos tisztában lennie azzal, hogy mivel a Revolutnak jelenleg nincs leánybankja Magyarországon, és a székhelye Litvániában van, ezért bármilyen fogyasztói probléma, betétbiztosítási kérdés, amely fölmerülhet egy normál banküzemi működés során, azzal kapcsolatban Litvániában, litván vagy angol nyelven kell a problémáikat, az ügyeiket intézni" – fogalmazott az Indexnek korábban Virág Barnabás, a jegybank alelnöke, hozzátéve, hogy azért tartják fontosnak, hogy a Revolut leánybankként is megjelenjen Magyarországon, mert akkor értelemszerűen ezeket a problémákat a magyar ügyfelek magyar nyelven, egy hazai leánybankkal rendelkező entitásnál is el tudják intézni. „Ebben az esetben az MNB-nek is mint felügyeleti szervnek sokkal erősebb lehet a jogérvényesítési szerepköre” – közölte a jegybank alelnöke.

Elárulta azt is, hogy „folyamatos kapcsolat van a Revolut és az MNB között”, de eddig ezt az ajánlásunkat, hogy leánybankként jelenjenek meg a magyar bankpiacon, nem fogadták el, pedig a jegybanknál továbbra is ezt tartanák a legegészségesebb megoldásnak.

Virág Barnabás szerint az elmúlt évtizedek banktörténete sok olyan példát mutatott, milyen problémákat okozhat, amikor egy kis országban vannak nagy méretű, országhatárokon átívelő szolgáltatásokat nyújtó bankok bejegyezve. „Maga a Revolut Bank mérete is azt indokolja, hogy ne csak a litván hatóság lássa el a felügyeleti, illetve a betétbiztosítási jogköröket, hanem az EKB legyen ezen a téren a meghatározó szereplő. Ez a folyamat zajlik, de azon nem változtat, hogy ha Magyarországon bárkinek bármilyen problémája van a cég szolgáltatásaival, akkor az ügyei intézését litván vagy angol nyelven kell megtennie. Ezt kell mérlegelni, amikor a bank szolgáltatásait igénybe veszik” – mondta az MNB alelnöke.