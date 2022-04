Anyaország :: 2022. április 1. 08:36 ::

Orbán: mély európai gazdasági válság előtt állunk, alapvető élelmiszerekből lehet hiány

Orbitális választási csalásról, nagyon súlyos jogsértésről beszélt Orbán Viktor szokásos péntek reggeli, a Kossuth rádiónak adott interjújában annak kapcsán, ha választók százezreinek adatait szerzik meg törvénytelenül és küldenek arra politikai üzenetet. A miniszterelnök itt az ellenzékre, vagyis ahogy ő folyamatosan nevezi, a baloldalra gondolt (mert a Magyar Hang szerint persze csak az ellenzéki, aki összefogott a többi kedvencükkel - a szerk.), amely a Magyar Nemzet cikke szerint ezt teszi. Megismételte emellett, hogy nem sodródhatunk bele a háborúba, a választás tétje pedig most a béke.

Megértéssel kell fogadnunk az ukrán elnök erőfeszítéseit, hiszen bajban van a hazája – ezzel kezdte a választásokat megelőző utolsó rádiós interjúját Orbán Viktor, Volodimir Zelenszkij fegyverszállításra vonatkozó kérése kapcsán. Ebben – szavai szerint – nincs is vitája vele, akivel vitája van, az a magyar baloldal. Megismételte, hogy nem sodródhatunk bele a háborúba és nem „lövethetjük szét Magyarországot”, ahogyan a gázról sem mondhatunk le. Itt kitért arra, hogy a német, osztrák, magyar hármas egyértelművé tette a legutóbbi uniós csúcson, hogy nem támogatnak olyan szankciót, amely kiterjedne a gázra. Ennek a témának kapcsán egyébként Németországot nevezte a „nagyfiúnak”.

A kormányfő megismételte, hogy a probléma a baloldallal van, amely szerinte a háttérben már megkötötte a megállapodását Ukrajnával: ha nyernének, akkor megindítanák a fegyverszállítását Ukrajnába, illetve elzárnák a gázcsapokat. Orbán Viktor szavai szerint a baloldal „a tűzzel játszik”. Ennél részletesebben azonban nem akart foglalkozni az ellenzék miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péter nevét ezúttal sem mondta ki.

– Jelentős és mély európai gazdasági válság előtt állunk – erről is beszélt Orbán Viktor. Egy gazdasági átállás előtt állunk ugyanis, hiszen az Európai Unió ki akarja vonni a fosszilis energiákat, ezért emelkednek az energiaárak. Erre jött a háború. A következő kormánynak fontos kihívást jelent, hogy az európai magas energiaárakból származó hatást valahogy megoldja. Kitért arra is, hogy Ukrajna és Oroszország kieshet a gabonaszállításból, így olyasmi is megtörténhet, hogy bizonyos alapvető élelmiszerekből akár hiány is felléphet.

Egy válság kezelése a baloldalon – mint mondta – a megszorítás, míg a nemzeti oldal ehelyett az adócsökkentést és a gazdasági növekedést támogatja. Arra a felvetésre, hogy ehhez pénzre van szükség, a miniszterelnök azzal válaszolt, hogy „pénz akkor van, ha dolgozunk”. Egymillióval több munkahely van most 2010-hez képest, a munkából van pénzből, pénzből pedig lehet válságot kezelni.

Védekeznünk kell: ki kell védeni a háború következményeit, a brüsszeli politikai következményeit, majd a háború miatti átrendeződést – szögezte le.

Orbán Viktor elmondása szerint a háború ráborult a választási kampányra, a népszavazást pedig teljesen elfedte. Még az is másodlagossá vált, hogy a „bukott múlt” visszatérjen-e, pedig nagyon fontos. – Ha jól döntünk, akkor megmentjük a következő négy évünket, ha nem, akkor bajba sodorjuk magunkat – fogalmazott. Itt hosszan beszélt a gyermekvédelminek nevezett referendumról is, kiemelve, hogy Magyarország még meg tudja védeni a gyerekeit, még gátat tud vetni a „genderőrületnek”, ha egy népszavazással egyértelművé tesszük, hogy „az apa férfi, az anya nő, a gyerekeinket pedig hagyják békén”.

A kormányfő súlyos ügynek nevezte, hogy a baloldal részéről emberek százezreinek szerzik meg törvénytelen módon az adatait, majd erre politikai üzeneteket küldenek. Ez szerinte nem csak egy stikli, ez orbitális választási csalás, nagyon súlyos jogsértés. Hosszan ekézte az ellenzéket, amellyel olyan összefogás jött létre, amelynek célja a hatalomra kerülés. Márpedig a becsületet, programot nem szabad feladni, és nem lehet összefogni „kommunistákkal, fasisztákkal”. Ezzel egyébként arra utalt, hogy Márki-Zay Péter korábban – állítása szerint – véletlenül úgy fogalmazott, hogy ők az ellenzéki oldalon összefogják ezeket az irányzatokat.

Ennél nagyobb tétje még nem volt választásnak, mint most: a háborúba való belesodródás, a gazdasági totáli leállásával fenyegető energiaembargó.

(Magyar Hang)