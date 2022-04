Szijjártó Péter kérésére kapott állást a külügyminisztériumban Deutsch Domonkos, Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselőjének unokaöccse – derült ki a Szabad Európa birtokába került dokumentumból. A fiatal sportolót hamar elő is léptették.

A kézenfekvő kifejezés használata már csak azért is indokolt lehetett, mert Szijjártó eddigre már számos korábbi futsalos csapattársát és volt élsportolót vett fel a minisztériumba.

Dunakesziről már 2014-ig is legalább hat korábbi focista került a külügyhöz, de olyan korábbi élsportólóknak is munkát adott Szijjártó, mint Vincze Ottó (a barcelonai magyar örökség feldolgozásáért felelős személy), Taróczy Balázs (barcelonai főkonzul), Gór-Nagy Miklós (a New York-i főkonzulátus külgazdasági attaséja), Kökény Roland (a külügyminisztérium sportdiplomáciai tevékenységében való közreműködés, valamint a sportdiplomáciai márkaépítő tevékenység támogatása), valamint Gyurta Dániel (sportdiplomáciai tevékenység folytatása). Ez utóbbi kettő szerződéses alapon dolgozik a minisztériumnak, tavaly Kökény 9,6 millió forintot, Gyurta pedig 12 milliót kapott a munkájáért. „Egykori sportolóként pontosan tudják, milyen a hazáért küzdeni, ezt tették egész pályafutásuk alatt. Keresem a lehetőséget, hogy további, pályafutásukat befejező, külföldi tapasztalattal rendelkező sportolókat vonjak be a diplomáciai munkába” – indokolta maga a miniszter a Nemzeti Sportnak, miért foglalkoztat a külügy ennyi sportolót.