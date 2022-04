Anyaország :: 2022. április 11. 13:53 ::

Orosz Anna a Barba Negra helyére is irodaházat építtetne

Orosz Anna újbudai alpolgármester március 31-i aláírású, de a választás előtt még titkolt előterjesztése szerint egy építőipari lobbi szolgálatába állva elüldözné a főváros egyik legnevesebb szórakozóhelyét, a Barba Negrát a Rákóczi híd mellől, helyére újabb irodaház létrehozása és az épület területének növelése érdekében módosítva a kerületi építési szabályzatot, írja közleményében Novák Előd újbudai önkormányzati képviselő, alább a folytatás.

A DK fővárosának minősülő Újbudán a Hamzsabégi úti légfolyosó végét úgy javasolják lezárni, hogy a 6820 négyzetméternyi területen 80%-os beépítést engednének, a tervben pedig nem szégyellték leírni, hogy pusztán egyetlen fának biztosítanának helyet, még zöldtetőket sem terveztek az épületre. Az álszenten Budai Zöldsarok Kft. néven futó vállalkozás beruházása a kerület érvényes építési szabályzatába ütközik, ezért annak módosítását kérte az építtető, amit a jelek szerint a választás után bátran meg is tesznek Orosz Anna utolsó előterjesztése nyomán, hogy aztán az Országgyűlésben folytassa, noha a kampányban erről hallgattak, az önkormányzati választást pedig azzal a jelszóval nyerték meg, hogy „Újbuda megtelt!” Ehhez képest újabb és újabb beépítéseket engedélyeznek, csökkentve a közösségi tereket, élhetetlenné téve a kerületet.

A Mi Hazánk Mozgalom szerint nem szabad kiszorítani a Barba Negrát, ott vagy a Duna-part egy másik megfelelő részén helyet kell biztosítani neki Újbudán, ebben felelőssége van az önkormányzatnak is, mely tavaly előterjesztésemre Pro Communitate Újbuda díjat szavazott meg ezzel az indokolással: „Újbuda büszkesége a Szűcs Mihály által alapított és vezetett, tíz éve működő Barba Negra, az ország egyik legnagyobb szórakozóhelye. Több mint 1000 koncertet szerveztek, ingyeneseket is, továbbá sporteseményeknek, színházaknak, jótékonysági programoknak is otthont biztosítottak.” A fogyatékkal élők mindig ingyenesen mehetnek kikapcsolódni a Barba Negra programjaira, s 10 éve házigazdája az érzékenyítő Világnyitók rendezvénynek. A közrádiókból is kirekesztett nemzeti rocknak is teret adó Barba Negra évente többször ingyenes rendezvényeket tart (Mobilmánia, Bikini, Lord, Zorall, Sing Sing stb.), s lehetőséget adnak a fiatal tehetségeknek is (zeneiskola, Rocksuli, Wacken). Elfogadhatatlan, hogy az építkezést még idén elkezdenék Orosz Anna előterjesztése nyomán, ami ellen társadalmi összefogást szorgalmaz a Mi Hazánk. A Barba Negra mindenképp működni fog tovább valahol, de nem mindegy, hogy Újbuda önkormányzata elüldözi-e, és túlépíti-e annak helyét is - szögezi le a Mi Hazánk alelnöke.