Már megy is a marakodás a kapitány mandátumáért - a Párbeszéd és a Jobbik is magának szeretné a koncot

Márki-Zay Péter, Dobrev Klára és Karácsony Gergely neve szerepelt az első három helyen a ballib pártszövetség országos listáján, ám egyikük sem ül be a parlamentbe.

A Telex arról számolt be, hogy Márki-Zay Péter mandátumát magának szeretné mind a Párbeszéd, mind a Jobbik. A portál elmondása szerint mivel a baloldali ellenzéki pártszövetség országos listáján az első három helyen lévő politikus nem ül be a parlamentbe, így cserék veszik majd át a helyüket.

Dobrev Klára és Karácsony Gergely esetében a pártjuk küldhet cserét, de mivel Márki-Zaynak nem volt pártja, így bizonytalannak tűnik a mandátum sorsa.



Márki-Zay egy jobbikos kvótanővel kampányol (illusztráció)

A Párbeszéd politikusai szerint őket illeti a mandátum (ebben az esetben Kocsis-Cake Olivio színesítheti a parlamenti palettát - a szerk.), a Jobbik szerint viszont mivel Márki-Zay „kiesett”, így tovább csúszik a lista, ami az ő jelöltjük bejutását jelentené (természetesen a Jobbik új barátja, a DK is ezt támogatja, derül ki a Telex megkeresésére küldött válaszukból - a szerk.).

A kapitány jelöltje(i)

Márki-Zay egyébként az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt arról, kinek adná parlamenti mandátumát.

Márki-Zay korábban jelezte, hogy nem veszi át a parlamenti mandátumát, ezzel kapcsolatban elmondta a műsorban, hogy a hat párt döntése lesz a mandátum sorsa, de egyébként több javaslatot is tud tenni.

Szívesen javasolná Szél Bernadettet, aki veszített egyéniben a fideszes Menczer Tamással szemben, ugyanakkor a "jobboldali" miniszterelnöki exjelölt jelezte, hogy az MSZP-nek most 10 mandátuma van, de a pártfinanszírozás szabályai alapján jobban járnának, ha 11-en lennének, így nekik is szívesen adna egy helyet.

Miért nem ül be Márki-Zay Péter?

A hódmezővásárhelyi polgármester pár nappal a választás után bejelentette, hogy nem ül be a parlamentbe. Döntését így indokolta: „nekem most Vásárhelyen kell megvédenem a vásárhelyi gyerekeket attól, hogy a Fidesz elvigye őket golyófogónak Ukrajnába, köztük négy, még csak nem is katona fiaimat”.

(Mandiner - Telex - 24 nyomán)