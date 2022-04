Anyaország, Holokamu :: 2022. április 27. 08:02 ::

Eközben a kormány gőzerővel folytatja a holokausztozást - Londonban is

Magyar állami kitüntetést nyújtottak át kedden Lily Ebert Londonban élő "magyar holokauszt-túlélőnek". A 98 esztendős Lily Ebert a londoni magyar nagykövetségen a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vette át Kumin Ferenc nagykövettől.

Áder János köztársasági elnök a "holokauszt témájában végzett kiemelkedő oktatási tevékenység elismeréseként" részesítette a kitüntetésben Lily Ebertet.

Lily Ebertet Magyarországról 1944 nyarán az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Édesanyja, öccse és egyik lánytestvére állítólag életét vesztette. Két másik lánytestvérével együtt négy hónap után egy lipcsei hadianyaggyárba küldték kényszermunkára, ahol az amerikai hadsereg 1945 áprilisában "felszabadította őket". A háború után rövid ideig Svájcban, majd csaknem két évtizedig Izraelben élt, ahonnan 1967-ben férjével és három gyermekével Angliába költözött. Itt kezdte el "a holokauszt történetének megismertetését célzó, idővel az egész világra kiterjedő tevékenységét". Jelenleg Londonban él, három gyermeke, tíz unokája és 35 dédunokája van.

"Ismeretterjesztő tevékenységét" egyik dédunokája, Dov Forman is segíti, aki Lily Ebertnek TikTok-oldalt is létrehozott. Az oldalnak már több mint 1,6 millió követője van.

A kitüntetés átadása alkalmából rendezett keddi nagykövetségi ceremónián Lily Ebert elmondta: már Auschwitzban megfogadta magának, hogy "ha minden esélyt meghazudtolva" túlélné a borzalmakat, mindent elkövet annak érdekében, hogy megismertesse a világgal saját történetét és azokét is, akik nem maradtak életben. "Ezt teszem, mivel a világnak nem szabad elfeledkeznie az emberiesség ellen valaha elkövetett legrettenetesebb bűncselekményről" - mondta Lily Ebert. Hozzátette: a jelenlévőket is arra kéri, hogy legyenek az ő tanúi akkor is, amikor ő már nem tud majd többé beszélni a történtekről. Kijelentette: az embereknek azt kell felismerniük, hogy ha valaki más, attól sem jobb, sem rosszabb, mint ők.

Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete a rendezvényen elmondta: a kitüntetést a magyar kormány különösen fontosnak tartja, mert ezzel a gesztussal is tudatni kívánta Lily Eberttel, hogy Magyarország is ugyanolyan tisztelettel és elképedéssel kíséri figyelemmel az ő ismeretterjesztő teljesítményét, mint sok millió követője világszerte. Kumin Ferenc elmondta:

Magyarország a maga részéről nagy utat bejárt - bár még nincs ennek az útnak a végén - azáltal, hogy az utóbbi években sikerült korszerűsíteni az iskolai történelemoktatáson belül a holokauszt történetének bemutatását. Ebben része volt Izrael budapesti nagykövetségének is, és olyan szakemberek vettek rész e munkában, akik meg tudták tisztítani ezt a tananyagot az ideológiai lerakódásoktól.

(MTI nyomán)