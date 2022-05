Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. május 4. 19:01 ::

Siklóson is kidobnak 750 millió forintot az ablakon

Jó ütemben zajlik az a 756 millió forintos fejlesztési program, amelynek során tizennyolc önkormányzati bérlakás újul meg, és infrastrukturális beruházások történnek Siklós szegregált városrészében - tájékoztatta a baranyai kisváros önkormányzata az MTI-t.

A helyhatóság közleménye szerint a javarészt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretéből megvalósuló beruházások részeként kilenc lakás műszaki átvétele már meg is történt, néhány lakásba pedig már be is költözhettek az első családok.

Az ingatlanok rendelkeznek alapvető bútorokkal is, így - a többi között - beépített konyhabútor, étkezőgarnitúra, kanapé, szekrény, tűzhely, hűtőgép áll a lakók rendelkezésére.

A szeptemberig zajló beruházások részeként megújulnak a városrész közterületei is, csapadékvízelvezető rendszert hoznak létre, új közösségi tér, parkoló és a pihenőtér létesül, de a terület és a siklósi vár között gyalogos sétány is épül.