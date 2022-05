Anyaország :: 2022. május 26. 13:00 ::

Lesz ám bulika: tanáronként ezer forintos a keretösszeg "méltó összejövetelre" a pedagógusnap alkalmából

„Ereszd el a hajam! Lesz ám bulika!” – írta Facebook-oldalán a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), arra reagálva, hogy ezer per főből kell kihozni egy „méltó összejövetelt” a pedagógusnap alkalmából. Tavaly olyan tanár is akadt, akire kétszáz forint jutott, így ez végül is előrelépés, írja az Index.



Illusztráció: Unsplash

A Belső-Pesti Tankerületi Központ 76 ezer forint keretösszeget biztosít egy intézménynek az idei pedagógusnap alkalmából. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének Facebook-oldalán megosztott levélben hozzáteszik: a méltó összejövetel keretein belül tanáronként ezer forint áll rendelkezésre.

A PDSZ mindezt úgy kommentálta:

Ezt is megértük! Méltó ünneplést finanszíroz a tanker! Ereszd el a hajam! Lesz ám bulika!

A pedagógusok szerint a fenti jutalom jól mutatja, hogy a kormány mennyire becsüli meg a tanárokat, volt olyan kommentelő, aki arra buzdította a többieket, hogy ne vegyenek részt a „lebecsülésben”.

Nem ez az első alkalom, hogy a pedagógusok megalázva érzik magukat, a szakszervezet tavaly egy felmérést is készített arra vonatkozóan, hogy milyen jutalmakat kaptak a pedagógusnap alkalmából a tanárok.

Ebből kiderült, hogy a válaszadók 87 százaléka semmilyen jutalmat nem kapott.

A pedagógusok mindössze 3 százaléka kapott pénzbeli juttatást, volt olyan, akinek 2000 forint jutott, de viszonylag sokan kaptak 1000 vagy 600 forintot közötti összeget, de még olyan is előfordult, hogy valakit 200 forinttal örvendeztettek meg. Az egyik tanár ez utóbbi nemes gesztusra reagálva csak annyit mondott: „Ez nem jutalom, ez megalázás.”