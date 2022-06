Anyaország :: 2022. június 3. 12:08 ::

Idejétmúlt politikusi privilégiumot törölne el a Mi Hazánk

A politikusbűnözés megszüntetése érdekében a képviselői mentelmi jog megszüntetését szorgalmazta pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke, aki szerint a többi párt jelenleg nem támogatja felvetésüket, de "ebben meg fognak hátrálni".



Novák Előd felidézte: a nemrég kezdődött parlamenti ciklus első beadványait pártja nyújtotta be, ezek között szerepel az az alaptörvény-módosítás is, amely eltörölné ezt az "idejétmúlt politikusi privilégiumot", amelyet már Nagy-Britanniában és "Szlovákiában" is megszüntettek.

Szép szavak az alaptörvényben, hogy a törvények előtt mindenki egyenlő, de úgy tűnik, hogy vannak egyenlőbbek, akiknek jár a politikusi felelőtlenség kiskapuja

- indokolta a javaslatot az ellenzéki párt országgyűlési képviselője.

Hozzátette, a parlament igazságügyi bizottsága elé kedden kerülő kezdeményezés hét pontból álló javaslatcsomagjuk első beterjesztett eleme, amelynek célja megteremteni a politikusok elszámoltatásának lehetőségét.

További felvetéseik között említette, hogy váljanak nyilvánossá a képviselők hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatai is; a politikusok négyévente kötelező vagyonosodási vizsgálatával fékezzék meg "a Fidesz által csúcsra járatott korrupciót"; ezt a kört "elrettentő erejű dupla büntetés" és teljes vagyonelkobzás fenyegesse, ha gazdasági bűncselekményben ítélik el őket; "wellness-börtönök" helyett pedig teremtsék meg a külföldi - például szibériai - bérrabtartás lehetőségét.

A Mi Hazánk Mozgalom politikusa elképzeléseik között említette azt is, hogy - a Megoldás Mozgalom felvetése alapján - vezessék be a gazdasági közszereplő fogalmát, és az abba a körbe tartozók is legyenek kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni.

(MTI nyomán)