"Szegény" pedofil fegyház helyett csak börtönbe megy, hogy "könnyebb legyen neki"

A címben foglalt mondat jól jellemzi, mi zajlott ma a Budapest Környéki Törvényszéken a másodfokú bíróságon. A vád szerint 2014-től kezdődően a vádlott fia és menye gyakran rábízták három kiskorú gyermeküket – köztük a sértettet – az apai nagyszülőkre. Ennek köszönhetően a szülők könnyebben tudták munkájukat, illetve hétköznapi teendőiket intézni. 2015-től kezdve 2016 március végéig bezáróan többször előfordult, hogy a terhelt – különböző módon – szexuális cselekményre kényszerítette az egyik lányunokáját, aki ekkoriban 5-6 éves volt.

Egyébként első fokon 6 év fegyházbüntetést kapott a Dunakeszi Járásbíróság 2021. október 18-án megtartott tárgyalásán, és folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében mondták ki bűnösnek.

Mindemellett a bíróság – első fokon – végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól és tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyban van. Azonban a fellebbezés miatt ma másodfokon folytatódott az eljárás a Budapest Környéki Törvényszéken.

A pedofil ügyvédje elmondta, szerinte ügyfele ártatlan, a bizonyítékok ellentmondásosak, és védence felmentését kérte, majd egy új eljárás kitűzését. Ha ez nem lehetséges, akkor pedig enyhítsenek a büntetésén. Az utolsó szó jogán a pedofil is megszólalt, aki azt mondta: a szereteten kívül semmi más nem adtam, nem vagyok bűnös.

Felmentésről természetesen szó sem lehetett, azonban nem mehetünk el szó nélkül néhány felháborító momentum mellett sem. Eleve problémásak ma Magyarországon a büntetési tételek. Mikor az egész eljárás elindult, akkor a törvénykezés még úgy szólt, egy ilyenért 5-10 év szabadságvesztés szabható ki (így érvelt a bíró), ma ez ugyan már 5-20 év, de nem létezik a visszamenőleges hatály.

Ennek szellemében megszületett tehát a döntés. A másofokú bíróság bűnösnek mondta ki a férfit, szabadságvesztés tartamát 7 év 6 hónapra, a közügyektől eltiltás tartamát 8 évre súlyosította.

Továbbá a terhelt idős korára és egészségi állapotára tekintettel a szabadságvesztés végrehajtását a korábbi fegyházzal szemben börtönben rendelte el. Egyebekben a törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

- A házi őrizet beszámításának kezdő időpontja 2017. június 21-e, a bűnügyi felügyelet beszámításának időpontja 2018. szeptember 1-e - mondta a bíró.

Az indoklásban az is ismertetésre került, hogy az abuzált kislányt szakértő hallgatta meg, aki úgy látta, a gyermek élményszerűen adta elő történteket, “nagyfokú érzelmi érintettségről tett tanúbizonyságot.” Határozottan megállapította a szakértő, hogy “meseszövögetés” nem érhető tetten. És fontos kiemelni, hogy a vádlott saját, vérszerinti unokájának sérelmére követte el a bűncselekményt, a bírótól elhangzott az is: ez a “kislány lehet, hogy élete végéig nyomát fogja ennek viselni”.

És ha még nem lenne önmagában felháborító, hogy egészségügyi állapotára hivatkozva változtatják át a fegyházat börtönre, hogy "könnyebb legyen neki", van tovább is. Ugyanis létezik egyfajta kedvezmény is, mint a bíró mondta, "6 évnél két", ez esetben pedig 2,5 év, és a házi őrizetet és a letartóztatásban eltöltött időt is beszámítják, így tehát nagyjából 3 vagy 3,5 évet kell börtönben (és nem fegyházban!) töltenie. S már jöhet is ki, és folytathatja...

Kőkemény liberális (nem illiberális) demokrácia ez a javából!

Lantos János - Kuruc.info