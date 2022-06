Anyaország :: 2022. június 16. 12:52 ::

Elölről kezdik Simonka György büntetőperét a Fővárosi Törvényszéken

Közel 25 tárgyalási nap nap és több mint két és fél év után október közepén elölről kezdik Simonka György egykori fideszes országgyűlési képviselő büntetőperét a Fővárosi Törvényszéken – tudta meg a Narancs.hu. A portál információját Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője erősítette meg.

Elmondta, a tárgyalást eddig vezető bíró, Metzing Márton pályázata sikeres lett, így immár a Kúria büntetőbírájaként folytatja, ezért új bírót jelöltek ki a tanács élére. Neki azonban el kell mélyednie az ügy részleteiben, ezért a már így is hosszú tárgyalási szünet után október közepére írták ki az újabb tárgyalási napot.

A sajtószóvivő elismerte, hogy az újrakezdés „nem szerencsés, végképp nem optimális, de szakmailag és szervezetileg elkerülhetetlen ez a lépés, hiszen kollégánk távozott a Fővárosi Törvényszéktől”. A Narancs.hu-nak hozzátette, a büntetőeljárásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy az eddig a büntetőperben keletkezett anyagot rövidebben és a lényeget érintően olvassa fel és tekintse át a tanács az új eljárásban, így nem kell mindent felolvasni, ami az elmúlt közel 25 tárgyalási napon elhangzott.

Elismerem, ez is napokat vesz igénybe, ahogy sok múlik a per szereplőin, a vádat képviselő ügyészségen, a vádlottakon és védőiken, hogy ők az eddigi tárgyalások mely részeit kívánják szó szerint visszahallgatni. Egyben arra is lehetőségük lesz, hogy kezdeményezzék: a per során eddig meghallgatottak közül egyeseket vagy néhányakat újra meghallgasson a bíróság – nyilatkozta a portálnak.

A korábbi fideszes politikust bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással vádolja az ügyészség.

