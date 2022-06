Anyaország :: 2022. június 28. 13:32 ::

Külön nyomozócsoport vizsgálja a terézvárosi házomlás ügyét

Külön nyomozócsoport vizsgálja a hétfői VI. kerületi házomlás ügyét - erősítette meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedden az MTI-nek.

Csécsi Soma elmondta: továbbra is foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt zajlik a nyomozás. Már 31 tanút hallgattak ki: 23-an az építkezésen dolgozók közül kerültek ki, a többi tanú között pedig két sérült is van. A balesetnek továbbra is négy sérültje van: három ember könnyebben, egy életveszélyesen sérült meg.

A rendőrség építész-statikus és orvosszakértő bevonásával vizsgálja az ügyet.

A Jókai utca 1. szám alatti épületet a lakóknak el kellett hagyniuk. A kerületi rendőrök "élőerővel" is biztosítják, hogy senki ne menjen vissza a házba - ismertette a szóvivő.

Hétfő délelőtt leomlott és az utcára zuhant az átalakítás alatt álló Jókai utcai ház párkányfala, a balesetben négyen megsérültek, több parkoló jármű összetört. A VI. kerületi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.