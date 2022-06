Anyaország :: 2022. június 28. 15:46 ::

Szijjártó: újraindult a földgázszállítás a Török Áramlaton keresztül

Újraindult a földgázszállítás Magyarországra a déli irányból, miután sikerrel lezárultak a Török Áramlat vezetéken hosszú ideje tervezett karbantartási munkálatok - jelentette be kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Mol budapesti székházában egyeztetett az energiabiztonság szempontjából releváns szereplőkkel, amelyet követően arról számolt be, hogy hétfőn este 7 órától újraindult a földgázszállítás az Oroszországból Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül Magyarországra érkező vezetéken.

Mint közölte, hazánk pontosan megkapja a tavaly megkötött hosszú távú gázvásárlási szerződés szerinti mennyiséget a déli szállítási útvonalon, amelynek a megbízhatósága továbbra is 100 százalékos. Majd hozzátette, hogy az Északi Áramlat-1 karbantartási nehézségei miatt az utóbbi időben jelentősen csökkent a Nyugat-Európába szállított orosz földgáz mennyisége, ami érinti az Ausztrián keresztül történő magyarországi szállításokat is. Bár ezen az útvonalon jelenleg az eredetileg szerződött mennyiségnek mindössze a fele érkezik hazánkba, a naponta így kieső 1,3 millió köbmétert gond nélkül be tudják szerezni a spotpiacon.

"A magyar ellátásbiztonság szempontjából nem kell semmifajta veszélytől tartani" - fogalmazott.

Szijjártó Péter emlékeztetett rá, hogy továbbra is zajlanak a tárgyalások arról, hogy az orosz Gazprom a déli szállítási útvonalra terelje át az Ausztria felől hiányzó mennyiséget.

Kitért arra is, hogy rendben zajlik a gáztározók feltöltése: míg az Európai Unió tagállamaiban átlagosan az éves fogyasztás 15 százalékáig töltötték fel idáig a létesítményeket, Magyarországon ennek szintje 23 százalékos.

Továbbá aláhúzta, hogy Magyarországon zavartalanok a kőolajszállítások is a Barátság nevű vezetéken keresztül. "Az ellátás stabil, és biztonságot ad számunkra" - mondta.

A miniszter végül közölte, hogy eközben gőzerővel zajlik a paksi atomerőmű bővítésének előkészítése, amit a kormány folyamatosan próbál gyorsítani, így a héten újabb, mérföldkőnek számító előrelépés várható az engedélyezési folyamatban. Elmondta, hogy e hét pénteken Isztambulban találkozik az orosz Roszatom vezérigazgatójával a helyzet áttekintése érdekében, s a cél továbbra is az, hogy 2030-ra újabb működő reaktorok lépjenek üzembe Pakson. "Európa komoly energiaellátási kihívásokkal néz szembe, de a magyar energiaellátás jelenleg stabil és biztonságban van" - összegzett.

(MTI)