Anyaország :: 2022. július 7. 13:30 ::

Gulyás: 4000 határvadász lesz - de még a kormány sem tudja, milyen eszközöket adnak nekik

Tíz órán keresztül ülésezett tegnap a kormány – kezdte Gulyás Gergely a kormányinfót. Megállapították, hogy minden pillanatnyi nehézség ellenére, ami a forint árfolyamában látható, a magyar gazdaság fundamentumai stabilak. A legfrissebb ipari termelés növekedési mértéke 9,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, közel 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, a költségvetési bevételek jelentősen nőnek, a bevételek nagy része alultervezettnek fog minősülni. A stabilizációhoz szükséges lépéseket megtették, a hiánycélt 2022-ben és 2023-ban is tartani fogják.

A miniszter azzal folytatta, hogy az árfolyamot az energiaárak, ma elsősorban a gázár mozgatja, ezért gyengül az euró a dollárhoz képest, és ezért gyengül a forint. A kiváltó ok a háború és az erre adott válaszok, a háborús infláció, aminek ma az a következménye, hogy Amerika nem gyengül, Kína erősödik, Európa pedig a magunk által bevezetett szankciók hatásaitól szenved. Gulyás Gergely hozzátette: az egész európai gazdaságot elérte az infláció, ebben a tekintetben Magyarország valamivel jobban áll, mint a térség, az árfolyam szempontjából viszont rosszabbul.

Uniós források: a kormány elfogadta az Európai Bizottság javaslatait

A miniszter az uniós, RFF-s források témájában elmondta: elfogadták az Európai Bizottság javaslatát, hogy Magyarországon 15 százalék alá mérsékli az egy ajánlattevős közbeszerzések arányát, illetve a korrupciós ügyekben legyen helye bírósági jogorvoslatnak, konkrét normaszöveget is küldtek ki. Elfogadták azt is, hogy a kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően a társadalmi konzultációra időt kell adni. Továbbá elfogadták, hogy Magyarországnak az uniós források jelentős részét a lehető legnagyobb energiafüggetlenség elérésére fordítsák.

Magyarország azt is megvizsgálja, hogy az energiafüggetlenség miként csökkenthető. Bővítenék a gázturbinás erőművek számát, a naperőművek kapacitását, növelik a hazai gázkitermelést (1,5 milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre, 8-10 milliárd köbméter között van az ország gázszükséglete), kezdeményezik Paks I. üzemidejének meghosszabbítását.

Gulyás Gergely kiemelte: a cél az, hogy a magyar költségvetés továbbra is kiegyensúlyozott, megbízható legyen, ez a konzervatív költségvetési politika jellemezte az elmúlt tíz évben is Magyarországot. Cél az is, hogy az Európai Bizottság javaslatainak elfogadása után a lehető leggyorsabban megállapodjanak, Magyarország készen áll a tárgyalások lezárására, de látják, hogy magyar baloldali képviselők annak érdekében lobbiznak, hogy megakadályozzák a megállapodást, amivel az országnak ártanak. Ezekből a forrásokból a pedagógusok és az egészségügyben dolgozók béremelésére is jutna.

Határvadászokat fognak felvenni

A kormány tegnap tárgyalt az illegális migrációról is, a miniszter ismertette, hogy a helyzet a déli határnál rohamosan és negatív irányba változik. A déli határszakaszon az év ugyanezen időszakában tavaly 47 ezer, idén 110 ezer határsértő volt. Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Belügyminisztérium keretein belül határvadászokat vesznek fel, körülbelül négyezer határvadász lesz. A határvédelmet együttműködve a rendőrökkel ők fogják ellátni, ez tehermentesíti a katonaságot. A költségvetési forrásokat a honvédelmi alapból biztosítják.

Gulyás Gergely a déli határ helyzetéről/határvédelemről/határvadász-rendszerről elmondta: az a cél, hogy az új határvadász-rendszer készen álljon megvédeni a határokat, ha szükséges, akkor a jogszabályokat is ehhez kell igazítani, meg kell határozni, hogy pontosan milyen eszközeik lesznek a határvadászoknak, hogy az erőszakos határsértőkkel szemben fellépjenek. Világosan kell szabályozni, mert sajnos időszerűvé vált.

Mindig felmerül a spekuláció veszélye, de nem látunk megalapozott gyanút

Gulyás Gergely az árfolyammal kapcsolatos kérdésére elmondta: mindig felmerül a spekuláció gyanúja és veszélye, de megalapozott gyanút nem látnak. Elsősorban a jegybanknak vannak eszközei ennek megakadályozására. A miniszter szerint azt látni kell, hogy Magyarország energiakitettsége, amit mérsékelni fognak, az jelentős, és azt is látni kell, hogy Magyarországon a magas államadósság csökkent, de így is magasabb, mint a környező országoké, ez ilyenkor minimálisan növeli a kitettségünket, ez látszik az árfolyamban is.

Mit tehet a kormány a forint gyengélkedése ellen?

Gulyás Gergely: a kormány eszköze leginkább az, hogy meghatározzuk, mi az oka az árfolyam gyengülésének, jelen pillanatban ez leginkább a gázár. A kormány a költségvetés hiányát úgy tartja, ahogy tervezték, ezen kívül Magyarország energiafüggőségét mérsékelni próbálják, és a hazai kitermelés növelése érdekében is tesznek lépéseket. A miniszter azt is elmondta, hogy az Európai Bizottsággal történő esetleges megállapodás után sem kell csodára számítani, mert nincsenek Magyarországnak finanszírozási nehézségei, amíg viszont háború van, addig az árfolyam is gyengébb lesz, mint korábban.

Frissítés: mikor kaphatjuk meg az uniós forrásokat?

A miniszter elmondta: készen állunk a megállapodásra, ősszel lehet megegyezés az uniós forrásokról, leginkább az Európai Parlament és a baloldali képviselők jelenthetnek akadályt. „Nem helyes Európa szétverése” – tette hozzá a miniszter. Gulyás Gergely szerint az együttműködést durván megsérti, hogy az EP össze nem tartozó kérdéseket kapcsol össze.

Van-e a kormánynak tennivalója a tegnapi Mol-bejelentéssel kapcsolatban, ha a horvát állam nem hajtja végre az ítéletet?



A miniszter elmondta: választott bírósági döntés volt, mindkét félnek el kell fogadnia. Nem tehet mást Horvátország.

Emelkedik a koronavírus-fertőzöttek száma hazánkban. Lesz-e újra napi adatközlés, mikor lehet szükség újabb óvintézkedésekre?



Semmi szükség rájuk, mert csak minimális az emelkedés, válaszolta Gulyás Gergely.

Szeptemberig miként fogják megszervezni a határvadászati állomány toborzását, kiképzését, felszerelését és szolgálatba állítását, illetve milyen bérezésre számíthatnak az új határvédők?



Törvényt kell erről alkotni. Gyors kiképzésre lesz lehetőség. A tisztek a készenléti rendőrség kötelékében szolgáló rendőrök lesznek. A határvadászok bérezésének ügyében végleges döntés nem született – válaszolta Gulyás Gergely.

Mikor nyújtják be a katával kapcsolatos módosításokat?

Gulyás Gergely azt mondta: amint elkészül vele a Pénzügyminisztérium, a kormány már sürgette a tárcát.

Egyelőre azt próbáljuk megvédeni, amit eddig elértünk



A miniszter a közszféra és a fizetésemelések témájában azt mondta: egyelőre azt próbálják megvédeni, amit eddig elértek. Ha jobb idők jönnek, ha véget ér a háború, akkor természetesen ugyanazt a fizetésemelési ütemet szeretnék tartani, ami az elmúlt 10 évben volt jellemző. De nem tudják, hogy ez mikor lesz, tekintettel kell lenni a körülményekre.

A pedagógussztrájk témájában azt mondta: volt egy sztrájk, ami, mint kiderült, csak figyelmeztető volt, első fokon a bíróság azt mondta, hogy jogszerű volt, másodfokon jogszerűtlennek ítélték. Ezeket és a Kúria döntését (jogszerű volt a sztrájk) is tiszteletben tartja a kormány. Nem kérnek bocsánatot a pedagógusoktól, mert a kormány mindig csak azt mondta, amit a bíróság megállapított.

Egészségügyi szakdolgozók témájában Gulyás Gergely elmondta: 72 százalékkal emelték az ápolói béreket tavaly, de volt orvosbéremelés is. Amíg háború van és naponta változik az energia ára, addig béremelésről beszélni: tévedés. Most az ország jelenlegi helyzetét kell megóvni.

Kérdésre a miniszter leszögezte: a kormány nem tervez járványcsillapító intézkedést tenni.

Áthárítják az érintettek az extraprofitadót?



Gulyás Gergely: időnként vannak erre vonatkozó információk, de az érintettek többsége nem tesz így. Ahol erre egyértelmű adat vagy gyanú van, ott eljár a fogyasztóvédelem.

Milyen szinten áll a gáztározóink feltöltöttsége?



A feltöltés folyamatos, abban bíznak, hogy októberre a lehető legmagasabb szintet érik el, most 35 százalékon állnak.

"A kormány nem engedi el a forintot"

A forint helyzetéről és az infláció magyarországi mértékéről a miniszter azt mondta: a kettőt külön kell választani. Az infláció szempontjából Magyarország áll a legjobban a V4-es országok közül. Az árfolyam ügyében két tényezőt kell figyelembe venni: az államadósság mértékét és az energiakitettség kérdését.

Újságírói kérdésre határozottan aláhúzta, hogy a kormánynak nincs szándéka elengedni a forintot.

A béke „gyakorlati” szorgalmazásával kapcsolatban a miniszter elmondta: a tárgyalóasztaloknál szokott béke születni, ezt a kormány mindig is támogatta. Európa azonban azért került nehéz helyzetbe, mert az energetika területére is kiterjesztették az uniós szankciókat, ez hiba volt.

A titkosszolgálatok költségvetésének megemelése ügyében Gulyás Gergely azt mondta: miután háborús helyzetben vagyunk, ez a titkosszolgálat megerősítését kívánja. Egy titkosszolgálatnak feladata a nemzeti szuverenitás megvédése.

Megerősíthetik a határkerítést



Gulyás Gergely szerint technikailag indokolt, hogy fejlesszék a határzárat. A Belügyminisztérium határvadász egységek létrehozására vonatkozó javaslata ezt is tartalmazza, a kerítés felső részén lehet egy döntött szakasz, ami nehezítheti a létrával történő átjutást.

Új határvadász-rendszer: nem rendőrök jelentkezését várják



A határvadász-rendszerről a miniszter elmondta: azoknak a jelentkezését várják, akik nem rendőrök, a kritériumokról jövő héten dönthetnek, de az elvárás nem magasabb, mint 8 általános, az egység vezetői tapasztalt rendőrök lesznek, a bérekről még nincs végleges döntés.

(Index nyomán)