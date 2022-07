Anyaország :: 2022. július 30. 18:20 ::

700 alatt még piaci áron a benzin, a dízel már fölötte - a rendelet szerint déltől ennyit kell fizetniük a cégeseknek

Ma déltől csak magánszemélyek, taxisok és mezőgazdasági erőgépek kapnak 480 forinton üzemanyagot. A rendelet meg is jelent, amely korlátozza a vásárlást. Kormányközeli forrásokból úgy értesültünk, hogy a személygépkocsik mintegy 20%-a lehet céges üzemben tartású autó, ez mintegy 800 ezer autót jelenthet. A piaci átlagár a 95-ös benzin esetében 692,9 Ft/liter, a gázolaj pedig 737,9 Ft/liter lehet. Minden információt összefoglaltunk a szombati kormányzati döntésekről és azok következményeiről - írja a Portfolio.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter ma közölte: a kormány felszabadítja a stratégiai készleteket, miután leáll a Mol százhalombattai finomítója, illetve a lakosságon, a taxisokon és a mezőgazdasági erőgépeken kívül mindenkit kizárnak a 480-as

tankolásból, a céges autókat is. A rendelet ma déltől érvényes.

Forgalmi kellhet a kasszánál

A rendelet szerint az üzemanyag nem hatósági áras termék, ha azt

a külföldi rendszámú jármű,

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet szerinti személytaxiszolgáltatást nyújtó jármű kivételével a jármű forgalmi engedélye szerint nem természetes személy által üzemeltetett jármű vagy

nem az üzemanyagtöltő állomáson töltött jármű üzemanyag tankjának töltése céljából értékesítik.

Továbbá a meghatározott szabály érvényesítése érdekében jogosult ellenőrizni a gépjármű forgalmi engedélyének segítségével

legalább

a töltött gépjármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját annak érdekében, hogy tőle elvárható gondossággal meggyőződjön a töltött gépjármű hatósági áron való töltésének jogszerűségéről.

Hatósági áron való töltés esetén az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője jogosult a forgalmi engedélyen lévő

vonalkód leolvasására vagy a gépjármű rendszámának feljegyzésére és számítógépes rendszerében a hozzá tartozó bizonylattal

visszakereshető módon való tárolására.

Amennyiben az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője az adatokat rögzíti, úgy azokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítja

adóügyi ellenőrzés céljából - írják a rendeletben.

ezer autót jelenthet. Mivel ezek az autók az átlagosnál többet futhatnak, ezért a fogyasztást az intézkedés nagyobb arányban érinti.

A külföldiek és a 7,5 tonna feletti járművek korábbi kizárása az ársapka alól a fogyasztás mintegy 25%-át érintette, a mostani lépésnek

A külföldiek és a 7,5 tonna feletti járművek korábbi kizárása az ársapka alól a fogyasztás mintegy 25%-át érintette, a mostani lépésnek hasonló lehet a hatása. Ez azt jelenti, hogy mától a fogyasztás mintegy fele értékesíthető még 480-as áron, a másik fele piaci árú lesz.

A Magyarországra üzemanyagot exportálók számára ezzel a lépéssel a helyzet a következőképpen változik meg. Az importáló cégek

(például az ÖMV) eddig is annyi üzemanyagot hozott be, amennyit piaci áron tudott értékesíteni. A többit az olcsó Ural nyersolajhoz

hozzáférő Moltól szerezte be. Most a kétféle forrás aránya változhat meg, hiszen a külföldi cégeknek érdekükben állhat több

üzemanyagot behozni, és kevesebbet a Moltól vásárolni. Ezzel a kapacitásgondokkal küzdő Molon enyhülhet a nyomás.

700 körül a benzin, fölötte a gázolaj



692,9 forint, a gázolajé pedig 737,9 forint. Pénteken tovább csökkentek a hazai üzemanyagárak piaci ára - írta a holtankoljak.hu , amely alapján a 95-ös benzin piaci ára literenként692,9 forint, a gázolajé pedig 737,9 forint.

A holtankoljak.hu jelezte pár napja, hogy valamilyen különös oknál fogva a héten pénteken tovább csökkennek a hazai üzemanyagárak.

A benzin esetében ez bruttó 4 forintos változást jelent, a gázolaj piaci ára pedig bruttó 9 forinttal lesz majd kevesebb.

A forint árfolyama továbbra is 400 körül van a dollárral szemben, az olaj pedig tartja magát a 100 dolláros hordónkénti árszinten, így

nehéz megállapítani, hogy mi indokolja a csökkenést. Ráadásul nem hallunk mást, csak azt, hogy Európa szerte üzemanyag hiány van.

A piaci átlagárak az alábbiak szerint alakulnak péntektől: a 95-ös benzin: 692,9 Ft/liter, a hgázolaj pedig 737,9

Ft/liter.