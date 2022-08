Anyaország :: 2022. augusztus 29. 13:30 ::

Felmérés: a rezsiemelés miatt pesszimisták lettek a magyarok

Augusztusban jelentősen romlott a GKI konjunktúraindexe, amivel már negyedik hónapja tart az üzleti és fogyasztói várakozások folyamatos romlása – derül ki a GKI Gazdaságkutató által végzett felmérésből. A kutatók szerint a koronavírus-járvány óta nem voltak ilyen borúlátóak a magyarok, és ebben a rezsicsökkentés változtatásának is szerepe lehet, írja az Index az MTI beszámolója nyomán.

A GKI mérése szerint augusztusban mínusz 14,3 pontra esett vissza a gazdaságba vetett bizalmat mérő konjunktúraindex, amely egy súlyos mélypontot jelent. Az utóbbi négy hónapot nézve – április óta – a konjunktúraindex egyik összetevője, az üzleti bizalmi index összesen 13 ponttal, míg másik eleme, a fogyasztói index közel 30 ponttal esett.

Az üzleti bizalmi index legutóbb a múlt év tavaszán volt annyira mélyen, mint most, míg a fogyasztói indexnél legutóbb 2020 tavaszán, a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások okozta pánik idején mérték hasonló mélységet. A kutatók hozzátették: az eredmények mögött állhat többek közt az is, hogy augusztusban már a rezsiemelés bejelentésének hatása is tükröződhetett a fogyasztók véleményében.

Júliushoz képest ugyanis a konjunktúraindex 4,9 százalékkal esett vissza.

Leépítésektől, munkanélküliségtől félnek



A felmérésből az is kiderült, hogy az üzleti bizalmi indexen belül szinte minden ágazatban a pesszimizmus uralkodik. Ezenkívül az is kiderült, hogy folytatódott az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandóságának romlása is, így már csak az iparban és a szolgáltatószektorban vannak többségben azok a vállalkozások, amelyek létszámbővítésre készülnek a leépítések helyett.

Ugyanez a jelenség visszatükröződött abban is, hogy a felmérés szerint a lakosság munkanélküliségtől való félelme is még tovább nőtt az előző hónaphoz képest.

A lakosság érzi, hogy romlik az anyagi helyzete



A felmérés szerint főleg az ipari cégek áremelési törekvése kapott új lendületet augusztusban. Csak a kiskereskedelemben volt tapasztalható minimális enyhülés, de még ott is a cégek több mint 70 százaléka számol azzal, hogy tovább kell emelniük az árakat a közeljövőben.

Ezzel párhuzamosan a lakosság is sokkal rosszabbnak érzékelte a saját pénzügyi helyzetének, megtakarítási lehetőségeinek alakulását az előző hónaphoz képest.