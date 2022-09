Anyaország :: 2022. szeptember 2. 08:29 ::

Megszűnt a zöld rendszámú autók ingyenes parkolása Nagykanizsán

Szeptember elsejével megszűnt a zöld rendszámú autók ingyenes parkolása Nagykanizsán, ahol szintén csütörtöktől emelték a parkolási díjakat, valamint új belvárosi parkolót nyitottak.

A nagykanizsai közgyűlés június végén tárgyalt a városi parkolást érintő átalakításokról, ekkor fogadták el, hogy megszűnik a zöld rendszámú - részben vagy teljesen elektromos hajtású - járművek eddigi ingyenes parkolása.

Az akkor tárgyalt előterjesztés szerint a város 2017-től biztosított térítésmentes parkolást a környezetkímélőnek tartott gépjárműveknek, miután pályázati támogatást nyert el elektromos töltők építésére. Ez a szerződés öt éven át biztosított volna ingyenes parkolást a zöld rendszámú autóknak, a város azonban 2019-ben elállt a megállapodástól, így az ingyenességre vonatkozó kötelezettsége is megszűnt, de eddig meghagyta.

A közgyűlés arról is döntött, hogy szeptembertől 20 százalékkal nő a parkolási díj Nagykanizsán, így az eddigi 200 forint helyett 240 forintért, a kiemeltnek számító Erzsébet téren 400 helyett 480 forintért lehet óránként parkolni. Hétköznap változatlanul 16 óráig kell díjat fizetni, hétvégén pedig továbbra is ingyenes a parkolás a városban.

Szabó István, a parkolókat is üzemeltető Via Kanizsa Zrt. vezérigazgatója az MTI megkeresésére arról számolt be, hogy csütörtöktől új belvárosi parkolóhelyet nyitottak az autósok számára. Az Erzsébet tér és a Magyar utca találkozásánál - egy évtizedekig elhanyagolt terület elbontásával és zúzalékos feltöltésével - mintegy 110 jármű elhelyezésére nyílt lehetőség az alacsonyabb díjtétel megfizetésével.