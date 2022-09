Anyaország :: 2022. szeptember 2. 10:10 ::

Rabszolgatartás Nagykőrösön: napi tíz óra fizikai munka, fizetség helyett verés, kvartély az udvaron

Elfogással zártak le a Pest megyei rendőrök egy kényszermunkával, fogva tartással és bántalmazással kísért évtizedet. Egy nagykőrösi házból vitték bilincselve a 42 éves tulajdonost - írja a rendőrségi honlap.

Az éveken keresztül dolgoztatott, bántalmazott és kihasznált áldozat csak árnyéka volt egykori önmagának, amikor 2022. augusztus 4-én találkozott testvérével. Az öcs gondjaiba vette, kórházba vitte, ápolta, etette és itatta, majd amikor kezdett jobban lenni, erősödni és beszélni, elmesélte hányattatott sorsát.

A 29 éves fivér kb. 10 éve élt egy nagykőrösi családnál, ahol munkát kínáltak neki. Eleinte nem volt gond, szabadon jöhetett, mehetett, ám egy idő után mozgását korlátozták. Nem zárták be, nem tartották fogva, bár nem is kellett, hisz a férfi rettegett tőlük, miután rendszeresen megverték, éheztették, dolgoztatták. Bármennyire is szeretett volna kiszabadulni nyomorából, a 42 éves R. Ferenc fizikailag és lelkileg is megnyomorította. Napi 10 órát végeztetett vele fizikai munkát, majd hazatérve házimunkát, fizetséget nem kapott, ételt is egy tányérral esténként. Tisztálkodási lehetőségeit is bekorlátozta, volt, hogy slaggal locsolva fürdették. Fekhelye a ház udvarán volt, csak akkor engedték be az előszobába vagy a garázsba, ha esett az eső, vagy nagyon hideg volt. Testét számos sérülés borította, rugdosták, öklözték, léccel, fadarabbal, vagy éppen slaggal csépelték.

A férfi többször próbált megszökni „gazdájától”, de mindannyiszor megtalálták, és szökései nem maradtak megtorlatlanul. Az áldozat megfogalmazása szerint: „nagy verést kaptam”. Egy-egy megtorló akció mély nyomot hagyott benne, nem volt bátorsága elmenni, félt. Legutolsó próbálkozása után két napig bolyongott, mire 2022. augusztus 4-én magához vette öccse, aki 19 nappal később feljelentést tett. Mindketten féltek, mert hallották, hogy a család égre-földre keresi szökevény dolgozóját. Gyorsan kellett reagálni, azelőtt kellett rajtuk ütni, mielőtt R.-ék megtalálták volna.

A Pest megyei rendőrök 2022. augusztus 30-án hajnalban indultak Nagykőrösre, ahol elfogták a 42 éves R. Ferencet. A férfi mindent tagadott kihallgatásán. Állította, senkit nem kényszerített munkára, dolgozójának megfelelő lakhatási körülményeket biztosított, napi háromszor etette, egy ujjal sem nyúlt hozzá és mehetett, ahová akart, ő ezt nem gátolta meg soha.

Ezzel szemben az igazságügyi pszichológus szerint az áldozat beszámolja logikus és élményszerű.

Az R. család házában nemcsak a 29 éves férfi lakott és dolgozott, hanem 19 éves testvére is. Körülményei kísértetiesen hasonlítottak bátyjáéra, bár a fiatalember akkor sem panaszkodott, mikor földön kialakított fekvőhelyéről kérdezték.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást az azóta letartóztatott R. Ferenc ellen.