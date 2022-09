Anyaország :: 2022. szeptember 3. 11:25 ::

Érkeznek a sok százezres számlák a cégeknek - olyan is van, akinek hétszeresére nőtt a rezsije

Érkeznek az első számlák azután, hogy a kormány július 13-án bejelentette: energia-veszélyhelyzetet hirdet, és hozzányúl a rezsicsökkentés 2013 óta fennálló rendszeréhez. A lakossági fogyasztókat is lesújtó változás a vállalkozásoknak valóságos rémálom, van olyan cég, amely az eddigi 250 ezer forint helyett már 1,3 millió forintot fizet a villanyért, írja az Index.

Az Orbán-kormány júliusban egy hét pontból álló intézkedéscsomagot fogadott el, ami augusztusban lépett életbe. Ebben fogalmazták meg, hogy a csökkentett gáz- és áramár csak az átlag magyar háztartás fogyasztásának mértékéig marad érvényben, aki többet fogyaszt, a többletet piaci áron fizeti. A bejelentést követően napokig csak találgatni lehetett, pontosan hogyan fog megváltozni az eddigi védett ár, majd nyilvánosak lettek a részletszabályok, az internetet ellepték a különböző rezsikalkulátorok. Ezekben a napokban jött el az igazság pillanata.

Hamar kiderült, hogy az új szabályozás igazi vesztesei leginkább talán a cégek, hiszen augusztustól csak a mikrovállalkozásoknak jár a csökkentett áram- és gázár, ahol legfeljebb tíz főt foglalkoztatnak, az árbevételük vagy a mérlegfőösszegük pedig nem haladja meg a kétmillió eurót (nagyjából nyolcszáz millió forintot). Tehát a hatályba lépett jogszabály értelmében csak jóval kevesebb vállalkozás tartozik a kedvezményezettek körébe, rengetegen nem kapják többé kedvezményes áron a gázt és az áramot. Az Index négy, különböző nagyságú és árbevételű céget kérdezett az érkező számlákról, várható kiadásokról, a cégtulajdonosok lehetőségeiről.

Hétszeres szorzó

Egy belvárosi étterem tulajdonosának kis híján kétszeresére nőttek a rezsiköltségei: míg a júliusi számlája 35 ezer 456 forintot mutatott, az augusztusi számlán már a 70 ezer forintot (pár száz forinttal) meghaladó összeget látott. Az étterem vendégei még szívesen vacsoráznak a helyiség előtt kialakított teraszon, illetve a nyári, kora őszi hónapokban a fűtés sem esedékes, de a hely tulajdonosa szerint a későbbiekben végzetes lehet számára az új szabályozás.

Egy vállalkozót ma már minden területen megbélyegeznek. Piaci áron tankolok, többet fizetek azért, hogy elvigyék a szemetem, és itt vannak a számlák: csak az augusztusi csekkem a korábbi kétszeresét mutatja, gyanítom, hogy a téli időszakban több százezer forinttal kell a postára mennem. A pincéreket tisztességesen fizetem, hogy ne meneküljenek Ausztriába mosogatni, az alapanyagot is többszörösén veszem a korábbihoz képest, és mellette reménykedem, hogy akad még valaki, aki úgy általában beül egy étterembe. Ide még beülhet, de ha a jövőben már hatszámjegyű lesz a kontó, lehúzhatom a rolót.

Egy másik cég tulajdonosa öt és félszeresét fizeti a korábbinak: bár szerződött állami céggel, hogy fixen ennyi lesz a kiadás, a villanyért a korábbi 250 ezer forint helyett 1,3 millió forintot ad le.

Az erről szóló szerződést már aláírtuk, január 1-jétől a 25 forint per kilowatt helyett 135 forintot kérnek kilowattonként. Így lesz a számlán milliós tétel a százezres helyett, és ez még csak a villany. A gázszámla pontosan a háromszorosára nő. Abból pedig nem tudok többet adni, amit termelek, mert mezőgazdasági cégtulajdonosként az időjárást sem befolyásolhatom, hogy többet essen az eső, több termény reményében.

Egy családi vállalkozás pedig döbbenten panaszolta, hogy az ő szorzója hétszeres, bizniszétől könnyen lehet, hogy tokkal-vonóval megválik.

Míg korábban negyvenezer forintot fizettem, most 280 ezer forintról kaptam számlát. Rémálom az egész, képtelenség lesz ezt a későbbiekben fenntartani. Kiskapu, kedvezmény, bármilyen lehetőség a távolban sincs – család, gyermekek, idős szülők viszont igen! Meglátjuk, mihez kezdhetünk.

Szintén komoly pluszköltségekre számít egy műhelytulajdonos, akinél autószereléssel foglalkoznak az alkalmazottak. A több helyiséggel rendelkező csarnok eddigi rezsije 80–100 forint közé esett havonta, és bár az augusztusi számlát még nem kapták meg, télen havi 300–400 ezres rezsivel kalkulálnak már.

A napelem lehet a megoldás?

Egy szakértő szerint a kormány bejelentése után megindult a roham a napelemekért: egy telepítéssel foglalkozó cég korábban közölte, hogy munkaerőt toboroznak, hogy kielégítsék az igényeket. Hozzátette, nem voltak felkészülve erre az óriási keresletnövekedésre, így a leghamarabb október végén vagy november elején telepítik a szerkezeteket. Az árak azonban jelentősen nőhetnek addig, ugyanis importtermékről van szó, és nem forintban fizetnek érte.

Az Index által megkérdezett cégvezetők közül, bár fontolgatják ketten is a napelemek telepítését, tartanak attól, hogy később megbánhatják döntésüket, valamint azt is megjegyezték, hogy négy, de akár tízmilliós tétel is lehet a kiépítésük, ezért a számukra bizonytalan megoldásért is mélyen a zsebükbe kell nyúlni.

Egyelőre marad tehát a várakozás és a kalkulálás.