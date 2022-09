Anyaország :: 2022. szeptember 4. 10:43 ::

Mintegy száz kisebb benzinkúton nincs 95-ös benzin vagy dízel a hét második felében

A kétezer hazai töltőállomásból ma már a százat is elérheti azoknak a kis kutaknak a száma, amelyek a hét második felében egyszerűen kifogynak a 95-ös benzinből vagy a dízelből – mondta Egri Gábor, a Független Benzinkutak Szövetsége elnöke a Népszavának adott interjújában, amelyet a Magyar Hang szemlézett.

Szerinte a súlyos üzemanyaghiány még 2-3 hétig fennállhat. Utána visszatérhet a piacra az OMV schwechati finomítója és a Mol százhalombattai karbantartása is befejeződhet. A világpiaci folyamatokat elnézve nem tartja kizártnak, hogy októbertől a piaci üzemanyagárak is becsúszhatnak 480 forint alá, így gazdasági alapon is megteremtődhet az árstop kivezetésének lehetősége, amiről Nagy Márton miniszter is beszélt már.

Az augusztus 20-a előtt megígért állami támogatásról azt mondta. hogy a kifizetések a héten részben elindultak, de míg kúthálózatonként kezdetben 2,3 millió euró támogatás járt, azóta ez 400 ezer, majd 200 ezer euróra csökkent. „Mindazonáltal a kis kutak helyzete változatlanul elkeserítő. A 480-as üzemanyagár-sapka tavaly november 15-i bevezetésével az országban több száz becsületes, zömmel családi kútvállalkozás került a szabályozók hirtelen változása miatt egyszeriben csődhelyzetbe. Bár az Ifka-támogatás éhen halni nem engedi a kis kutakat – annál is kevésbé, mert a juttatás előfeltétele a működés fenntartása –, változatlanul piaci kiszorítás áldozatainak érezzük magunkat. Legalábbis úgy látjuk, hogy a pálya meglehetősen a Mol, illetve a »márkás«, vagy »színes« láncok felé lejt” – fogalmazott.

Mert bár az egyaránt 480-on korlátozott beszerzési és eladási áron a Mol kiskereskedelmi ága és a többi színes kútlánc is veszít, egyéb tevékenységeik nyomán bőven kihúzhatják ezt a nehéz időszakot annak fejében, hogy a kis kutak kivéreztetése révén voltaképp megszerzik a piac harmadát, illetve kútszám szerint felét. „Nekünk nincsenek tartalékaink. Így egységeink zöme az Ifka-támogatás mellett is a csőd szélén tántorog” – mondta.

Hozzátette: „a kis, a település életébe jellemzően szervesen illeszkedő kutak elsősorban kedvezőbb áraikkal vonzották a közlekedőket. Ez élénkítette a versenyt: nélkülünk a hazai kútárak nyilván magasabbak lettek volna.”

A Moltól már csak az igényelt benzin 35, illetve gázolaj felét vehetik át. „Bár ezt a százhalombattai finomítóban kétségkívül zajló karbantartással és így »az ellátás biztonságának fenntartásával« indokolják, közben a saját hálózatuknak és korábbi, egyes partnereiknek kiadható mennyiséget ismereteim szerint még növelték is. Így ma már a százat is elérheti azoknak a kis kutaknak a száma, amelyek a hét második felében egyszerűen kifogynak a 95-ösből vagy a dízelből” – fogalmazott.

Azt mondta, amíg a nagykereskedelmi ár rögzítve van, nem csábíthatók vissza az importőrök, hiába korlátozták az üzemanyagárstopot. „Most mindent 480-ért veszek a Moltól, azután pedig, amennyit ebből piaci áron adok el, ott a 480 és a piaci nagykereskedelmi ár különbözetét utólag visszatérítem a Molnak. Itt már képződik némi árrésünk és nyereségünk is, így ezért a vevőkörért meg is indult a verseny. A piaci nagykereskedelmi ár visszaállításáig a behozatal aligha tér vissza. Leszámítva a nagy gépjárműflották akár saját telephelyi, nagynyomású, piaci áras töltőit, ahol úgy az import, mint a piaci verseny, zavartalan” – magyarázta.