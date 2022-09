Anyaország :: 2022. szeptember 7. 10:00 ::

Varga Judit Brüsszelbe megy - nem megállítani, hanem elérni, hogy ők ne állítsák meg a kormányt

Brüsszelbe utazik Varga Judit, ahol gyakorlatilag egymás után tárgyal majd az Európai Bizottság képviselőivel. Az igazságügyi miniszter a hivatalos naptár szerint először szerdán Didier Reyndersszel, az Európai Bizottság igazságügyért felelős tagjával találkozik, majd csütörtökön Johannes Hahn, a költségvetésért felelős biztos fogadja személyesen.

Varga és találkozóinak középpontjában a Magyarországot megillető uniós források, illetve a jogállamisági eljárás állnak. A magyar kormánynak elemi érdeke, hogy eloszlassa a korrupcióval, a magyar igazságszolgáltatás függetlenségével, a jogalkotás átláthatóságával és a demokratikus normák betartásával kapcsolatos brüsszeli aggályokat. Ezek állnak ugyanis egyelőre útjában annak, hogy a brüsszeli testület javasolja a tagállamoknak a helyreállítási források megnyitását, írja a hvg.

A jogállamisági eljárásban szeptember 22-ig kell a Bizottságnak kialakítani az álláspontját, amelyet a magyar kormány újabb jogalkotási javaslatokkal igyekszik befolyásolni. A legfrissebb a független korrupcióellenes hatóság felállításával kapcsolatos, de a magyar kormány korábbi tájékoztatása szerint legalább tíz konkrét törvény szerepel a vállalások között. Kérdés, hogy az Európai Bizottságnak ez elegendő lesz-e az uniós pénzek védelme érdekében elindított eljárás lezárásához. Amennyiben nem, akkor valószínűtlen, hogy hozzájárul a kifizetésekhez egy olyan állam javára, amely esetében nincsenek meggyőződve a források átlátható elköltéséről.

Varga Juditnak a lehető legrosszabbkor jönnek a Kúria elnöke körül kialakult hírek is. A Magyar Helsinki Bizottság közérdekű adatigényléssel derítette ki, hogy Varga Zs. András több bírói álláshely esetében is törvénybe ütköző módon bírálta el a bírói pályázatokat, a brit Observer pedig arról írt, hogy a Kúria elnökének feleségét annak ellenére nevezték ki a Fővárosi Ítélőtábla Polgári Kollégium tanácselnökének, hogy jóval kevesebb szavazatot kapott, mint a másik jelölt. A Kúria és a Fővárosi Ítélőtábla mindkét esetben visszautasította a vádakat. A mostani botrány szintén kihatással lehet az EU-s pénzekre, Magyarország akár újabb engedményekre is kényszerülhet az uniós források megszerzése érdekében.

Varga találkozóin szóba kerülhet még a hetes cikk szerinti eljárás, amellyel kapcsolatban a cseh elnökség októberben újabb meghallgatást tervez a tagállamok körében. Magyarország ugyanis az egyetlen ország, amellyel szemben gyakorlatilag az összes uniós jogsértési eljárás folyamatban van.

Korábban írtuk: