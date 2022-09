Anyaország :: 2022. szeptember 8. 14:53 ::

Éles lőszereket és fegyvert talált a NAV Beregsuránynál és Záhonynál

Éles lőszereket és fegyvert találtak csomagellenőrzéskor a beregsurányi és a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-t.

Beregsuránynál az ellenőrzött jármű sofőrjének bőröndjében egy Fort-12R típusú pisztolyt találtak a hozzá való egy tárral és 12 lőszerrel. A férfi csak ekkor jelezte, hogy a fegyver és lőszer is az övé, és csak véletlenül hagyta az autóban.

Záhonynál egy autóbusz utasaként jelentett be egy liter vodkát egy cseh férfi, de a csomagjában négy fegyvertár, hangtompító, célzó-optika és lőszerek is voltak. Az utas ezután elismerte, hogy mindez az ő tulajdona, de azt mondta, nem gondolta, hogy ezeket határátlépéskor be kell jelenteni.

Mivel a szükséges engedélyeket egyik esetben sem tudták bemutatni, a lőszert, a fegyvereket és a különböző tartozékait a NAV átadta a rendőrségnek - olvasható a közleményben.