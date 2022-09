Anyaország :: 2022. szeptember 16. 12:44 ::

Orbán: mi, európaiak, energetikai törpék vagyunk, és egy óriást szankciózunk

Azt szeretnénk, ha az uniós szankciós politika megváltozna és észszerűbb alapokra helyeznék - mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Belgrádban.

A kormányfő Aleksandar Vucic szerb elnökkel találkozott, és átvette tőle a Szerb Köztársaság Érdemrendje kitüntetést a két ország együttműködésének, kapcsolatainak fejlesztése érdekében nyújtott szolgálataiért.

Az ezt követő közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte: a szankcióknak az a természetük, hogy általában olyan helyeken döntenek róluk, amelyek biztonságosak és messze esnek attól az országtól, amellyel szemben kivetik őket.



A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (j) Aleksandar Vucic szerb elnök (b) és Milorad Dodik, a boszniai háromtagú államelnökség szerb tagja Belgrádban 2022. szeptember 16-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

"Könnyű szankciós politikát csinálni Párizsból, Brüsszelből, Madridból, de talán még Berlinből is" - fogalmazott, hozzátéve: "mi azonban a szankcionált országhoz, Oroszországhoz közelebb vagyunk".

Úgy vélte, aki közelebb van, "mindig többet is szenved", ezért semmi meglepő nincs abban, ha a magyar nézőpont radikálisan eltér a brüsszelitől. Ráadásul szankciót az erős szokott kivetni a gyengébbel szemben, de most "mi, európaiak, akik energetikai törpék vagyunk, vetünk ki szankciót egy energetikai óriással szemben", ami teljesen szokatlan jelenség a történelemben - magyarázta.

A kormányfő hangsúlyozta: "nekünk nagyon komoly károkat okoznak ezek a szankciók, ezek nekünk rosszak, fájdalmasak, rengeteg pénzbe kerülnek, és azzal fenyegetnek, hogy a sikereink egy tekintélyes részét, amit az elmúlt tíz évben elértünk, felemésztik". Ugyanis azzal, hogy az energia ára az égbe szökött, "a külkereskedelmi mérlegünk elromlik", és akkor "elromlik a fizetési mérleg is" - mutatott rá.

Közölte: tehát az a szankció, amit ma "a nyugatiak kitaláltak", nem szolgálja Magyarország érdekét, "sőt rendkívül súlyos veszedelmet jelent a számunkra". Az egészben pedig az a leginkább aggasztó, hogy "miközben megyünk bele az egyre súlyosabb gazdasági válságba", teljesen nyilvánvaló, hogyha a szankciókat hatályon kívül helyeznék, a helyzet azonnal javulna - vélekedett. Hozzáfűzte: tehát nemcsak arról van szó, hogy "egy nagy, fájdalmas intézkedéssorozatot szenvedünk el", hanem, hogy egyetlen mozdulattal ezt vissza lehetne csinálni.

Orbán Viktor kijelentette: ezért mindig amellett fog érvelni, hogy olyan szankciókat ne alkalmazzon az Európai Unió, amelyek itt, Közép-Európában, jobban fájnak, mint annak, akivel szemben alkalmazzák.

Az Európai Parlament csütörtökön elfogadott, Magyarországról szóló jelentéséről a miniszterelnök kérdésre azt mondta: "csak azért nem nevetünk rajta, mert már unjuk; ez egy unalmas vicc, harmadszor vagy negyedszer csinálják, hogy elfogadnak az Európai Parlamentben Magyarországot elítélő határozatot".

Megjegyezte: "először még azt hittük, hogy ennek van jelentősége, de most már csak viccnek tekintjük".

Kifejtette: "az európai baloldal elfoglalta az Európai Parlamentet", és "a mi egykori pártszövetségünk", az Európai Néppárt is folyamatosan balra csúszik. A szavazati arányok pontosan mutatják ezt: a jobboldali pártok Magyarország mellett szavaztak, a baloldali pártok meg ellene - magyarázta.

Úgy látja, itt nem objektív ítéletalkotásról, hanem pártpolitikai támadásról van szó, amely nem az első Magyarország ellen. "Az elfogadott dokumentum színvonalát pedig egyszerűen csak politikai propagandának vagy pamfletnek minősítjük" - mondta.

A miniszterelnök közölte: Magyarországon választások szoktak lenni, kialakul egy parlamenti többség, és ha a többség jobboldali, akkor az nem tetszik a baloldalnak, és "akkor intifádákat rendeznek az Európai Parlamentben".

A kitüntetés átvételekor Orbán Viktor arról beszélt, hogy az elismerést biztatásnak tekinti azért, amit ezután fog tenni a magyar-szerb barátság érdekében. Már Széchenyi István is megállapította, hogy Szerbia és Magyarország érdeke olyan szorosan összefonódik, hogy barátokká kell lenniük, amikor tehát a mostani magyar kormány a szerb-magyar barátságért dolgozik, egy nagyon régi magyar felismerést teljesít - hangsúlyozta.

Kijelentette: Magyarország egy olyan ország, amelynek Szerbiával barátságban kell lennie. Van egy közös ügyük is, együtt kell megvédeniük Európa déli kapuját, ez egyszerre küldetése és felelőssége a két országnak - mondta a kormányfő.

Szijjártó: végzetes hiba a szerb EU-csatlakozás lassítása

Szerbia európai uniós csatlakozása már régóta napirenden van, és mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió végzetes hibát követ el akkor, hogyha továbbra is fékezi a szerbek európai integrációját - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Belgrádban.

A tárcavezető a szerb fővárosban Jadranka Joksimovi európai integrációért felelős szerb miniszterrel tárgyalt, majd közölte, hogy "az Európai Uniónak a jelenlegi helyzetben bővülésre van szüksége".

"Az Európai Uniónak tennie kell azért, hogy az európai biztonság javuljon. Olyan biztonsági kihívásokkal nézünk szembe, amelyek az elmúlt évtizedek legjelentősebb biztonsági válságát alakították ki itt Európában. Ha az Európai Unió javítani akarja saját biztonságát, akkor bővülnie kell, és ennek a bővülésnek az iránya egyértelműen a Nyugat-Balkán" - húzta alá Szijjártó Péter.

A miniszter kifejtette, hogy azok, akik a Nyugat-Balkán szomszédságában élnek, tudják, hogy a térség instabilitása milyen komoly problémákat tudna okozni. "A térség stabilitása, nyugodt, kiegyensúlyozott fejlődése nemzeti érdekünk, és az is világos, hogy a Nyugat-Balkánon az igazi stabilizáló erő Szerbia, ezért a szerb európai integráció, a szerbek európai uniós csatlakozása az egész nyugat-balkáni térséget stabilizálni tudja és fejlődési pályára tudja állítani" - magyarázta.

Leszögezte, hogy az Európai Uniónak most mindenképpen fel kell gyorsítania a tárgyalásokat Szerbiával. "Arra kérjük a cseh elnökséget, hogy ez alatt az elnökségi fél év alatt nyissunk meg nyolc új csatlakozási fejezetet, mert ez azt jelentené, hogy a 35 tárgyalási fejezetből 30 már nyitva lenne, tehát tudnánk érdemben haladni" - részletezte a külgazdasági és külügyminiszter.

Elmondta, "ha a szerb csatlakozási tárgyalások továbbra is olyan lassan zajlanak majd Brüsszel miatt, mint ahogyan most zajlanak, az évekkel nyújtaná meg a szerb csatlakozást, és az jelenleg senkinek sem érdeke".

Magyarország azt szeretné, ha az Európai Unió nem követne el egy újabb végzetes hibát, és felgyorsítaná a szerbek csatlakozási folyamatát - hangsúlyozta.

Frissítés: Vucic: A Hunyadiak óta Orbán a legjobb barátja Szerbiának

Az igaz barátok a nehéz időkben is egymásra támaszkodnak, Szerbia és Magyarország pedig mindenképpen igaz barátai egymásnak - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök pénteken Belgrádban, miután kitüntette Orbán Viktor miniszterelnököt.

A két politikus közös sajtótájékoztatóján a szerb államfő megtisztelőnek nevezte, hogy Szerbia legmagasabb rangú elismerését adhatja át a magyar kormányfőknek a két ország kiemelkedően jó baráti és testvéri kapcsolatainak kiépítéséért és megerősítéséért.

Aleksandar Vucic köszönetet mondott Orbán Viktornak azért is, mert folyamatosan dolgozik a két ország kapcsolatának javításán, amely ennek köszönhetően egyre jobb, és jelenleg történelmi csúcson van. Kiemelte: Szerbia hálás Magyarországnak, és kiemelten a magyar miniszterelnöknek azért, mert mindig mindenhol nyíltan és egyértelműen támogatja Szerbiát, akkor is, ha az európai integrációról, akkor is, ha regionális vagy kétoldalú kérdésekről van szó.

A szerb elnök kitért arra is, hogy az igaz barátok a nehézségek közepette mutatkoznak meg, és Magyarországnak akkor is volt ereje Szerbia mellé állni, amikor könnyebb lett volna hátat fordítani neki. "Ezért Magyarország biztos lehet abban, hogy Szerbia mindig igaz barátja marad, és támogatni fogja" - húzta alá a szerb államfő.

Aleksandar Vucic kitért arra, hogy a két ország kapcsolatai és közös eredményei lenyűgözőek, ez ugyanakkor arra is kötelezi a feleket, hogy a jövőben óvják és ápolják ezt a barátságot, és továbbra is a két fél stratégiai kapcsolatának és együttműködésének a fejlesztésén dolgozzanak.

A szerb államfő azért is köszönetet mondott Magyarországnak, mert megengedte, hogy Szerbia gázt tároljon a magyarországi tározókban. "Ezekben a nehéz időkben mindenki csak a saját maga érdekeit nézi, Magyarországnak viszont arra is volt ereje, hogy segítse Szerbiát abban, hogy nyugodtabb és melegebb telet biztosíthasson állampolgárai számára" - húzta alá.

Aleksandar Vucic végül leszögezte, biztos abban, hogy Orbán Viktor a kitüntetés nélkül is tovább dolgozna a két ország jóllétéért. Úgy fogalmazott: Hunyadi János és Hunyadi Mátyás óta nem volt jobb barátja Szerbiának Orbán Viktornál.

(MTI)