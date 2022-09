Novák Előd Mi Hazánk-alelnök azonban kénytelen volt megcáfolni nemcsak azt, hogy november 16-ára terveztek volna vonulást, de azt is, hogy ezen a dátumon a 100 éves évfordulón kívül bármikor lett volna:

Később momentumos politikus bejegyzése alatt még ezt is hozzáfűzte

Tudniillik, nemrég Gelencsér Ferenc Momentum-elnök is beszállt a mostanában divatos, az ukrajnai háborúba is begyűrűző "egyszavas kampányba", és sikerült olyan szerencsétlenül választania, hogy az elvtársai is szörnyülködhettek rajta két röhögőgörcs között.