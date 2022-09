Anyaország :: 2022. szeptember 20. 07:16 ::

Szijjártó vigasza: legalább Ghánában és Kubában történnek jó dolgok

Szijjártó Péter szerint "nagyon tanulságos kilépni az európai buborékból, egyből világossá válik ugyanis, hogy a Brüsszel által a háborús helyzetre sulykolt látásmódot a világ legtöbb helyén egyáltalán nem osztják".

Az ENSZ Közgyűlése ülésszakán New Yorkban tartózkodó külügyminiszter hétfő este a közösségi oldalán leszögezte: a világ békét akar, mert az egész világ megszenvedi a háború következményeit, így az elszabaduló energia-, valamint élelmiszerárak súlyos problémákat okoznak az afrikai és latin-amerikai országoknak egyaránt. "A ghánai és kubai kollégák is hosszasan beszéltek minderről ma itt, New Yorkban" - tette hozzá.

"Történnek persze jó dolgok is: Ghánában egyre több helyen használják a magyar víztisztítási technológiákat, Kubával pedig aláírtuk az ösztöndíj- és a diplomataképzési megállapodást" - fogalmazott Szijjártó.

(MTI)