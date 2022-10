Anyaország :: 2022. október 17. 15:34 ::

550 forintos "áramdíj-felárat" számolnak fel az ételrendelés mellé Kübekházán

Minden vendéggel, aki á la carte fogyaszt a kübekházi Kübecker Manufakturban, 550 forintos „áramdíjfelárat” fizettetnek meg ezentúl annak érdekében, hogy továbbra is nyitva tudjanak maradni, írja a Szegeder.



Erről a község hírszolgálata adott hírt pénteken. Azzal indokolják a döntést, hogy az eddigi 150 ezer forintos havi villanyszámlájuk az energiaárak emelkedésével 480 ezer forint lett.

„Ha ez a vendégek egyetértésével találkozik, akkor van némi esély a közkedvelt vendéglátóegység megmaradására, ha nem, akkor egy hónapon belül bezárnak, mert veszteséges üzemeltetés árán nem kívánja fenntartani azt az önkormányzat” – írja a hírszolgálat.

Molnár Róbert független polgármester, aki Márki-Zay Péter támogatója volt kampánya során, és aki gyakorta kritizálja a kormányt azóta is, azt írta, „a személyes és önmagukat korlátozó példamutatást, a társadalommal való szolidaritást, az empátiát hiába keresem, nyomokban sem látom a kormány emberein”. Reményei szerint az így befolyt összegek valamelyest hozzájárulnak majd a számlák fizetéséhez.

Szegeden a Pizza Monkey pizzázó volt az első olyan szegedi cég, amely a nyilvánosság elé állt a gázszámlájukkal, mely körülbelül 2 millió 300 ezer forint lesz havonta az eddigi 250–300 ezer forint helyett. A Süti nem süti nevű cukrászműhely be is zárt, ők összeköltöztek társhelyükkel, a Kelesztő reggelizővel. Ezt követően a szintén híres Tiszavirág étterem és hotel jelentette be, hogy egy időre biztosan lehúzzák a rolót, majd miután az Átlátszó térképre tette az eddigi bezárt vendéglátóhelyeket, derült ki, hogy továbbiak vannak még Szegeden is.