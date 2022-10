Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. október 21. 09:54 ::

A kötözős rablóbanda további tagjait fogták el

A 2010-ben kezdődött, és hét éven át tartó „kötözős” rablássorozat felderítését az Országos Rendőr-főkapitányság által életre hívott és a Pest megyei rendőrök által koordinált, közel tucatnyi létszámú nyomozócsoport végzi évek óta.

A hasonló módszerrel elkövetett bűneseteket górcső alá vették, majd a körvonalazott 3-4 fős, rendkívül agresszív elkövetői csoport azonosításához fogtak. Tudták, szervezetten mozogtak: tapasztalt betörő segítette a házba bejutásukat, főként gyorskötözővel gúzsba kötött áldozataikat fegyverrel, késsel fenyegetve kényszerítették ékszereik, pénzük átadására. A nyomok eltüntetésére is bevált módszerük volt: alkoholt vagy vegyszereket locsoltak szét, hogy megnehezítsék a felderítést.

Nemrég a csapat négy tagját fogták el. Egyiküket büntetés-végrehajtási intézetben hallgatták ki, a másik három szabadon lévő tagot 2022. október 10-én a fővárosban a Komárom-Esztergom megyei nyomozók, valamint a Készenléti Rendőrség munkatársainak közreműködésével, illetve 2022. október 18-án Pécsett a Baranya megyei nyomozók, valamint a Mecsek Közterületi Támogató Alosztály egységével fogták el.

A banda hétesztendős, országszerte több megyét érintő bűntettei közül most egy tatai, valamint egy pécsi rablás kerülhetett a tetteses akták közé. A 2022. október 10-ére tervezett rajtaütés végén a 46 éves K. Attila, valamint 28 éves fia csuklóján kattant bilincs. Egy öt évvel ezelőtti, 2017. március 27-én éjszaka hajnalban, Tatán elkövetett rablással gyanúsították meg őket. Maszkban és csuklyában, magukat rendőrnek kiadva támadtak rá egy házaspárra, megkötözték őket, a férjet bántalmazták is, majd közel 8 millió forintot érő ékszerrel és pénzzel menekültek el. A támadásban rajtuk kívül a szintén frissen meggyanúsított, 35 éves, jelenleg más ügye (a pécsi rablás) miatt jogerős szabadságvesztését töltő M. Richárd, valamint a már korábban elfogott és azóta fogva tartott H. Tamás és H. Zsolt vett részt a gyanú szerint. K. Attilát és ifj. K. Attilát azóta a bíróság letartóztatta, mindketten tagadtak, és vallomást sem tettek, bár azóta egyikük már keresi a lehetőséget az együttműködésre.

A rablássorozat pécsi epizódjának szereplőit 2022. október 18-án véglegesítették, amikor a baranyai megyeszékhelyig autóztak a banda újabb azonosított tagjáért. B. Pétert hajnalban ébresztették, majd meg sem álltak vele a fővárosi, Róna utcai objektumig. Kihallgatása kísértetiesen hasonlított társai korábban felvett jegyzőkönyveinek tartalmára: tagadás volt, vallomástétel nem. Ettől függetlenül a nyomozók egy 2017. június 16-án késő este Pécsett, egy Körömvirág utcai házban elkövetett rablással gyanúsították meg.



Fotók: MTI/Mihádák Zoltán

Társaival, H. Tamással, H. Zsolttal és M. Richárddal megtámadták az ott élő férfit, megkötözték, majd ékszert és pénzt vittek el több mint 10 millió forint értékben. A segélyhívásra reagáló rendőri egységek még a helyszín közelében elfogták H. Zsoltot, tőle a rabolt bankók jelentős részét lefoglalták. Egyik társát, M. Richárdot három hónappal később hozták haza Németországból, miután az ellene kiadott elfogatóparancs alapján elfogták.

A letartóztatott, majd azóta el is ítélt két férfi nem beszélt, a társak azonosításában egyikük sem óhajtott közreműködni. Erre azonban nem is volt szükség. Ugyan több időbe tellett, de a Pest megyei rablási detektívek segítségük nélkül is eloszlatták a homályt, nevet és arcot társítottak a fantomoknak.

A bűncselekmény-sorozat eddigi "realizálásokkal" megoldott helyszínei:

2015. március 13., Leányfalu (pénz, ékszer - több tízmillió forint),

2016. augusztus 8., Biatorbágy (pénz, ékszer és órák - több tízmillió forint),

2017. március 27., Tata (pénz, ékszer - közel 8 millió forint), valamint

2017. június 16., Pécs (pénz és ékszer - több mint 10 millió forint).

Az azóta letartóztatott K. Attila, ifj. K. Attila, valamint B. Péter ellen rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya - olvasható a Police.hu-n.