Anyaország :: 2022. október 27. 16:02 ::

Micsoda vakmerőség: Klenáncznak még a kóser akácméze is problémás

Már 25 milliós bírságnál tart a CBA üzletekben is érdekelt Klenáncz József, akinek virágmézeivel tele vannak az áruházak polcai, de mostanáig az "akácméze" is kapható volt a Tescónál.

Négy különböző akácmézét hívta vissza a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a CBA üzletekben is érdekelt Klenáncz Józsefnek az idén – tudta meg a 24.hu. Az élelmiszerláncok továbbra is árulják termékeit, a Tesco még az akácmézében is bízott egészen addig, amíg a laptól nem írtak a cégnek. Klenáncz a kamu akácmézeivel bukik meg folyamatosan, miután termékeiről nem lehet megállapítani, hogy milyen alapanyagok felhasználásával készülnek, és azt sem, hogy ezen alapanyagok honnan származnak. Éppen ezért a Nébih időről időre egészséget veszélyeztető, nem biztonságos élelmiszernek minősíti az akácmézeit.

Klenáncz mézeiről már több cikk született, most azért kezdtek el ismét foglalkozni a témával, mert egy Spar üzletben készült fényképet kapott a szerkesztőség. Ezen egy vásárlói tájékoztató volt látható arról, hogy az élelmiszerlánc kivonta a forgalomból az alábbi három Klenáncz-terméket:

Kosher szelepes akácméz (500 g, lejárati év 2023, tételazonosító A4),

Mackós akácméz (350 g, lejárati év 2023, tételazonosító A4),

Spar akácméz (500 g, lejárati év 2023, tételazonosító A4).

Az kevésbé volt meglepő, hogy Klenáncz újabb mézekkel bukott meg, az viszont már érdekesebb, hogy ezek a jogsértések nem szerepeltek a Nébih oldalán. A gyakorlat szerint a jogsértéseket mindig feltöltik a szervezet honlapjára, az A4-es tétel kivonása viszont nem szerepelt a dokumentumok között.

A Nébih a lap kérdésére azt írta, hogy „technikai probléma miatt nem látható ez a jogsértés”, majd megköszönték a jelzést, és feltöltötték a májusi dokumentumot. Hozzátették, hogy ettől függetlenül az eljárás teljes körűen lezajlott, és „a vállalkozás megtette a hatóság által előírt követelményeket, így a termékek visszahívását is teljesítette”.

Még maradt a polcokon

A 24.hu a Spartól azt a tájékoztatást kapta, hogy üzletláncuk május 10-én kapott levelet Klenáncz Józseftől, hogy az A4 tételazonosítóval ellátott, 2023-as lejárati idejű termékekkel is probléma van, és a Nébih zárolást, visszagyűjtést, valamint fogyasztóktól való visszavásárlást rendelt el. A Spar tavaly év végén azt írta a lapnak, hogy az összes Klenáncz-akácmézet tételazonosítótól függetlenül eltávolítják a választékukból, és már nem forgalmazzák ezeket.

Mostani válaszukban megerősítették, hogy 2021. november 12-én az összes Klenáncz-akácméz rendelhetőségét lezárták, tételazonosítótól függetlenül. A termékekből pedig azóta sem rendeltek, amíg azonban az A4-es tételazonosítójú termékkel nem volt probléma, azt a polcokról nem vették le. Miután ezen termékekből tavaly év vége óta nem rendeltek újabb szállítmányokat, azok csupán a raktári és az áruházi készletek erejéig voltak megtalálhatók az üzleteikben. Áruházaikban jelen pillanatban Klenáncz-virágméz kapható csak, a Klenáncz-akácmézeket nem is tervezik újra forgalmazni – tették hozzá.

A Tescónál viszont online továbbra is kapható volt a Klenáncz-akácméz, kétezer forintért lehetett rendelni belőle még kedden. Az élelmiszerláncot levélben megkérdezték arról, hogy mi az oka ennek a töretlen bizalomnak. A cégtől öt nappal később egy rövid válasz érkezett, amiben arról írtak, hogy nem forgalmaznak Klenáncz-féle mézeket, más szállítókkal dolgoznak együtt. Ekkor ismét felmentek a Tesco webáruházába, ahol akkor már valóban nem lehetett rendelni Klenáncz-akácmézet. Nem nehéz kitalálni, hogy mi történhetett: a Tesco a jelzés után levette a Klenáncz-akácmézeket az oldalról. Miután jelezték nekik, hogy előző nap még tudtak volna rendelni a termékből, újabb választ küldtek:

A Klenáncz akácméz egy adminisztratív hiba miatt volt elérhető a Tesco Otthonról felületén, ahogy korábban említettem, áruházainkban nincs forgalomban Klenáncz-féle termék. A hibát tegnap sikerült javítanunk, vásárlóinktól elnézést kérünk a kellemetlenségért.

Az Auchan és a CBA webáruházában Klenáncz-akácméz nem, csak Klenáncz-virágméz található.

Már 25 milliós bírságnál tart

Idén a 2023-as lejáratú Klenáncz József-akácmézekből az A2, A3, A4 tételazonosítójú termékeket, a 2022-es lejáratú termékekből az A5 tételazonosítójú termékeket kellett visszahívni – írta válaszában a Nébih. Kiderült az is, hogy a hatóság a vállalkozás felé eddig az összes eljárást figyelembe véve több mint 25 millió forint bírságot szabott ki (az eljárási költséget is beleszámítva).

A Nébihtől azt kérdezték, hogy Klenáncz ebben az évben mekkora büntetést kapott, ezért joggal feltételezhető, hogy válaszuk erre vonatkozott. Mindenesetre legutóbb tavaly év végén érdeklődtek a vállalkozót érintő büntetésről, azt követően, hogy három termékét is kivonták a forgalomból. Akkor is eléggé sejtelmesen fogalmaztak: „a hivatkozott, a jogsértés listán elérhető ügyben a bírság összértéke meghaladta a 2,5 millió forintot”.

A kérdés az, hogy ha valaki folyamatosan olyan mézet juttat el a hazai élelmiszerláncokba, amit rendszeresen vissza kell hívni, akkor miért nem tiltják el a tevékenységétől. A Nébih egy korábbi kérdésre általánosságban azt írta ezzel kapcsolatban, hogy a törvény lehetőséget ad arra, hogy a hatóság

legfeljebb egy évre teljesen vagy részlegesen felfüggessze vagy korlátozza a tevékenységet,

a működést legfeljebb három évre megtiltsa,

az újbóli működést feltételhez kötheti a feltárt jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével. Ezt a szankciót hatóság jellemzően a szabályos működés visszaállításáig alkalmazza.

A konkrét üggyel kapcsolatban megjegyezték, hogy Klenáncz József nem kizárólag akácméz csomagolását végzi az üzemben, hanem vegyes virágmézet is előállított, ezzel a tevékenységgel kapcsolatosban pedig jogszabálysértést nem állapítottak meg. Áprilisban azt is írták, hogy „a vállalkozás nyilatkozata szerint akácméz-csomagolást 2021 novemberétől nem végez, amit a helyszínen történt ellenőrzések, valamint a kiskereskedelmi egységek ilyen irányú monitorozása is megerősített”.

A Nébih az év elején arra is hivatkozott, hogy a „kockázat mértéke és jellege” nem egyenlő az alapvetően azonos jellegű, csak más-más tételekben feltárt jogsértések számával. Az üzemben eddig végzett számos ellenőrzés alapján a Nébih végül arra jutott, hogy „az akácmézeken kívül a további termékcsoport(ok) gyártásának korlátozása nem lenne arányos az akácmézzel kapcsolatos elkövetett jogsértések szankciójaként. Ezzel együtt mivel hatóságunk kockázatértékelési rendszere a számos jogsértés miatt az érintett vállalkozás tevékenységét – az előállított termék fajtájától függetlenül – fokozott kockázatúnak minősítette, a létesítmény ellenőrzése és termékeinek mintavételezése az eddigieknél gyakrabban fog megtörténni és az esetleges ismétlődő jogszabálysértés esetén a szankciók mértéke is jelentősen emelkedik” – írta a Nébih a 24.hu-nak áprilisban.

Majd egy hónappal később Klenáncz József újabb kamu akácmézét hívták vissza, de ez – ahogy az fent olvasható – „technikai okok miatt” lemaradt a Nébih oldaláról...