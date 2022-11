Anyaország :: 2022. november 8. 13:08 ::

Átfogó igazságügyi reformokat ígér a kormány az uniós pénzekért cserébe

A magyar kormány átfogó igazságügyi reformokat ígér a koronavírus-járvány utáni 7,2 milliárd eurós gazdasági helyreállítási támogatás megszerzése érdekében – írja a Politico.



A cikk szerint az Országos Bírói Tanács (OBT) jogkörei bővülhetnek, és a reform felhatalmazná az OBT-t, hogy kötelező véleményt adhasson az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének egyes döntéseiről. A hvg cikke szerint a kormány emellett ígéretet tett arra, hogy biztosítja az OBT független működését, aminek érdekében saját költségvetést is kap, valamint véleményezhetné az igazságszolgáltatással kapcsolatos törvényjavaslatokat, és jogszabálykezdeményezési jogot is kapna. Az ígéret szerint az újonnan megerősített bírói tanács kötelező erejű véleményt adhatna majd a Kúria elnökének jelölt személy alkalmasságáról is.

A hvg emlékeztet arra, hogy Varga Zs. András 2021-ben bírói tapasztalat nélkül úgy került a Kúria élére, hogy az OBT tagjai majdnem egyhangúlag ellene szavaztak. A kormány vállalásai Polt Péter mozgásterét is korlátoznák, legalábbis erre utal, hogy megszüntetné azt a gyakorlatot, hogy ha egy bíró a luxembourgi székhelyű Európai Bíróság tanácsát kéri ki az uniós jog helyes értelmezéséhez, azt a legfőbb ügyész – vagy bármilyen más fórum – megtámadhassa, és erről a Kúria döntsön. A kormány még azt is vállalná, hogy közhatalommal bíró szervek többé nem támadhatnak meg jogerős bírósági ítéleteket a kormányhoz lojális Alkotmánybíróságon.

Navracsics Tibor nemrég beszélt arról, hogy jöhetnek még uniós követelések. Magyarország régóta egyeztet az Európai Bizottsággal a helyreállítási tervről, de eddig nem sikerült megegyezésre jutniuk, mert Brüsszel több intézkedést is elégtelennek talált. A magyar kormány október elején nyújtotta be a módosított tervet, amit a Bizottságnak két hónapon belül kell értékelnie.

A Bloomberg hétfői cikkében azt írta, hogy most a 17 vállalt intézkedés végrehajtásához szükséges további lépések, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségének megerősítésével kapcsolatos lépések majd a helyreállítási program mérföldkövei között fognak bekerülni. Ez tehát azt jelenti, hogy a további vállalásokról is lesz egy ütemterv, és annak végrehajtása függvényében kezdik majd jövőre folyósítani a pénzeket.

