2022. december 16. 13:29

Momentumos polgármester igazolt át Gyurcsány pártjába - persze csakis a szenvedő emberek miatt

"Komoly döntésre jutottam. A D.K.-ban folytatom" – jelentette be Facebook-bejegyzésben Juhász Béla Róbert. A politikus saját állítása szerint a Magyarországon tapasztalt szegénység miatt csatlakozott a Gyurcsány-párthoz "Soha ennyi mostoha sorsot, ennyi ember szenvedést, ekkora szegénységet nem láttam."

"A Demokratikus Koalíció ma a legerősebb és »legeurópaibb« ellenzéki párt Magyarországon" – összegzi a döntését Sződliget polgármestere.

"Büszke vagyok arra, hogy a Demokratikus Koalíció tagjaként részese leszek ennek a változásnak és aktív szerepet vállalhatok a NER rendszerének lebontásában, ami ma Magyarország és a magyar társadalom legfontosabb érdeke" – írja Juhász.

Nem Juhász Béla Róbert az első, aki Gyurcsányhoz gravitált a választás óta. December elején jelentette be Buzinkay György, hogy otthagyja a Momentumot, és a DK-nál folytatja. Ő nyers kritikát is megfogalmazott a Momentummal kapcsolatban: "a Momentum identitást vesztett, nem hiszek abban a jobbratolódásban, amerre a párt most tart".

A párt közleménye azonban arra enged következtetni, hogy pozíciókon történő marakodás miatt mehetett át a DK-hoz Buzinkay, a közlemény szerint "Buzinkay azután döntött így, mert a Momentum vezetése és szentendrei alapszervezete világossá tette számára: nem tudnak ígéretet tenni arra, hogy a Momentum őt indítja újra abban a szentendrei választókerületben 2026-ban, ahol 2022-ben is vereséget szenvedett".

(Mandiner nyomán)