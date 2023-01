Anyaország :: 2023. január 5. 11:03 ::

Rekordhosszú várólisták a hazai kórházakban - ezekre várnak a legtöbben

A végeláthatatlan várólisták már régóta problémát jelentenek a magyar egészségügyben, a koronavírus-járvány (pontosabban a meghozott intézkedések - a szerk.) csak rontott a helyzeten. Közel egy éve már csak az adatok egy része elérhető a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) weboldalán, de az így is látszik, hogy a műtétre váró betegek száma is kimagasló.



Miután a koronavírus-járvány idején a beavatkozások egy jelentős részét elhalasztották, a várólisták csak még hosszabbra nyúltak, 2022 februárjától pedig a várakozási időre vonatkozó adatok le is kerültek a NEAK honlapjáról. A várakozók száma ugyanakkor továbbra is elérhető, a Pénzcentrum pedig ezek alapján készített egy összesítést, mely alapján a korábbiakhoz képest most jelentősen több beteg vár többek között térd- és csípőprotézis-műtétre, sérvműtétre, szívkatéterezésre, epekőműtétre, mandula-, orrmandulaműtétre vagy prosztataműtétre.

A lap által vizsgált beavatkozások közül

tizenkét beavatkozás esetében nőtt és 4 esetben csökkent a várakozók száma. 7 műtéttípusnál a 40 százalékot is meghaladja a növekedés.

A legdrasztikusabb a mandula-, orrmandulaműtétre várók számának növekedése, ami nagyjából egy év alatt 446-ról 1076-ra ment fel.

Még mindig szürkehályog-műtétre várnak a legtöbben, viszont legalább kevesebben, mint tavaly: 12 207-en.

A csípő- és térdprotézisre várakozók száma tovább nőtt, sérvműtétekre is 46-60 százalékkal többen várnak.

Bár nem sokkal, mégis csökkent a gerincstabilitás, -deformitás műtéteire, nyitott szívműtétre és nőgyógyászati műtétekre várók létszáma a 2022-es adatokhoz képest.

A cikk szerint a kórházi várólisták növekedése évek óta megfigyelhető, és a pandémia hatása ebben megkérdőjelezhetetlen. A műtétek elhalasztása mellett ugyanis az is igaz, hogy míg az egyes járványhullámok idején a lakosság, ha csak tehette, nem fordult orvoshoz, nem járt szűrővizsgálatokra, az enyhülés után mindenki egyszerre kopogtatott a kórházak ajtaján, a felduzzadt várólisták is ezt a tendenciát támasztják alá.

(Pénzcentrum - Index nyomán)