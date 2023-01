Anyaország :: 2023. január 6. 13:02 ::

Egy kabát miatt fenyegették házának porig égetésével ismerősüket - benzin, öngyújtó és kés is előkerült

A balassagyarmati nyomozók eljárást folytatnak csoportosan elkövetett önbíráskodás, súlyos testi sértés kísérlet, személyi szabadság megsértése és magánlaksértés bűntett megalapozott gyanúja miatt egy 20 éves, egy 23 éves és egy 28 éves férfi ellen - írja honlapján a rendőrség.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján négy hugyagi lakos baráti rendezvényen töltötte a 2022. évi szilvesztert a településen. A buli végén hazamentek, azonban egyikőjük a kabátját nem találta, így ismerősük házához hajnalban visszatértek. Az ingatlan bejárati ajtaján erősen kopogtatni és előtte ordítozni kezdtek. Miután a bent tartózkodók nem nyitottak ajtót, a férfi, aki a kabátot elveszítette a helyszínről távozott, azonban a három elkövető nem hagyta annyiban a dolgot. A 28 éves férfi több erős rúgást mért a bejárati ajtóra, amely következtében annak több fa eleme kitört. Miután az ajtó rugdosásával a három férfi felhagyott, a bent lakó férfi ijedten ajtót nyitott. Az erőszakos társaság az épületbe bement, ahol mindhárman fej és testszerte ütlegelni kezdték volt vendéglátójukat, aki ennek következtében sérüléseket szenvedett, és a későbbiekben orvosi ellátásra szorult.

A három férfi továbbra is társuk kabátjának visszaadását követelték, és hogy követelésüknek nyomatékot adjanak a 28 éves férfi a helyszínre magával vitt műanyag kannából benzint locsolt szét a ház nappali helyiségében, és azzal fenyegetőzött, hogy rájuk gyújtja a házat. A fenyegetést erősítette a 23 éves társa is, aki egy öngyújtót is felmutatott, hogy azzal fogja meggyújtani a benzint.

Miután a házban tartózkodók nem találták a kabátot, a bántalmazott és megfenyegetett tulajdonos felajánlotta, hogy távozik az elkövetőkkel, és segít megkeresni az eltűnt ruhaneműt azon a helyen, ahol a társaság korábban megfordult az éjszaka folyamán. Az elkövetők egyikének autójával indultak a keresésre. A sértett a hátsó ülésen foglalt helyet a csapat legfiatalabb tagjával, aki a járműben ülve egy kést szorított a megszeppent és bántalmazott férfi oldalához. A járművel elhajtottak ahhoz a hugyagi családi házhoz, ahol az este folyamán szintén megfordultak, azt feltételezve, hogy a keresett kabát ott feltalálásra kerül. Az elkövetők a házba egyedül beengedték a sértettet, aki kihasználta az alkalmat, és onnan gyalogosan elmenekült, majd értesítette a rendőrséget. A nyomozás jelenlegi szakaszában a kabát még nem került elő.

A sértett bejelentése alapján megindult hatósági eljárás során az adatgyűjtés eredményeként a három elkövető előállításra került a Balassagyarmati Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítotti kihallgatásukat követően a rendőrök őrizetbe vették őket. A hatóság tagjai előterjesztést tettek mindhárom férfi letartóztatásának indítványozására a Balassagyarmati Járási Ügyészségen.