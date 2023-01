Anyaország :: 2023. január 7. 15:15 ::

Lehet itt kapni 17 év fegyházbüntetést is rendőrszurkálásért, de ahhoz világosabb bőrszín kell

A Budapest Környéki Törvényszék - nem jogerősen - emberölés bűntettének kísérletében és hivatalos személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek és 17 év fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki 2020 januárjában késsel támadta meg egy járőrautóban az őt szállító rendőröket.

A Budapest Környéki Törvényszék szombaton - az előző napi ítéletről az MTI-hez eljuttatott közleményben beszámolva - azt írta, hogy egy más ügyben 2019. július 28-án elrendelte a vádlott bűnügyi felügyeletét, amelynek hatálya alatt, 2020. január 23-án a férfinak meg kellett volna jelennie a bíróságon az "elmeállapota megfigyelése tárgyában tartott ülésen".



Az erdőkertesi V. László egy korábbi tárgyalásán (kép: Index)

Mivel ezt a terhelt nem akarta megtenni, elhatározta, hogy megöli az őt kísérő rendőröket, majd megszökik. Ennek érdekében aznap felhívta a 112-es segélyhívószámot és valótlanul azt állította, hogy megsérült a válla, ezért rendőröket kért, hogy kórházba szállítsák, majd egy kést és nagyobb mennyiségű készpénzt vett magához.

Amikor a járőrök kiérkeztek a vádlott otthonához, egy mentő kórházba szállította őt. Onnan a vádlott szállításával megbízott rendőrpáros szolgálati gépjárművébe ültette a terheltet azért, hogy hazavigyék őt. Vállsérülése miatt a vádlottat nem bilincselték meg - írták.

A bírósági közlemény szerint útközben a férfi az ablaknak szorította a mellette ülő női sértettet, akit késével megszúrt. Amikor ezt a járművet vezető rendőr észlelte, üresbe tette a kocsit, hátrafordult, hogy lefogja a támadót. Az első próbálkozása után a terhelt kiszabadította a kezét és többször megvágta a férfi sértettet. Amikor a rendőrnek sikerült megfognia a vádlott csuklóját, a társa elővette szolgálati fegyverét, amelynek a csövére a vádlott ráfogott és megpróbálta megszerezni.

Ezt a sértetteknek sikerült megakadályozniuk, így a rendőrnő a fegyverével ki tudott szállni a kocsiból és fegyverét a vádlottra irányította. Ugyanígy tett a társa is, miután kivette a kést a terhelt kezéből, majd erősítést és mentőt hívott. Nem sokkal később kiérkezett két, a közelben tartózkodó rendőr, akiknek a segítségével - a vádlott hosszas ellenállását követően - végül sikerült megbilincselni a támadót - áll a közleményben.

Mindkét sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám az őket ért szúrások akár életveszélyes állapotot vagy a halálukat is előidézhették volna.



Korábban általa bántalmazott élettársa azért veszítette el az állását az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, mert a férfi nemzetbiztonsági kockázatot jelent - írta korábban az Index (kép: Index)

A törvényszék a vádirati tényállással részben egyetértve a vádlottat emberölés bűntettének kísérletében és hivatalos személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt - halmazati büntetésül - 17 év fegyházbüntetésre ítélte.

Pásztor László, Erdőkertes polgármestere a bűncselekmény elkövetése után az Indexnek azt mondta: nagyjából tíz éve ismeri a férfit [V. Lászlót], aki évekig polgárőrként dolgozott a településen. Munkáját, feladatait lelkiismeretesen végezte, ami miatt az önkormányzat ki is tüntette. A problémák akkor kezdődtek, amikor élettársával megromlott a kapcsolata. A polgármester információi szerint 2-3 éve bűnügyi felügyelet alá is helyezték, mert súlyosan bántalmazta élettársát. V. László ekkortájt egyre többször került összetűzésbe a helyi körzeti megbízottal és a rendőrséggel is.

Indokolásában a bíróság kiemelte, hogy a vádlottnak nem személy szerint a sértettek, hanem a rendőrség, illetve a hatóság volt a célpontja. "Cselekménye során terrorista jellegű magatartást tanúsított, amelynek célja a félelemkeltés és a sajtó figyelmének felhívása volt" - írták.

Továbbá a bizonyítási eljárás során a bíróság megállapította az előre kiterveltséget és az emberölési szándékot, amely azonban befejezetlen maradt, a sértettek pedig enyhébb sérüléseket szenvedtek.

Ugyanakkor a bíró hangsúlyozta, hogy aki rendőrre támad, az további minősítő körülmény, ezért az átlagosnál szigorúbb büntetést kell kapnia, így a határozott idejű szabadságvesztés kiszabását tartotta méltányosnak és kellően szigorúnak.

A döntés ellen az ügyész súlyosítás - életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása - miatt fellebbezett, míg a védelem enyhítés érdekében nyújtott be jogorvoslatot, így az ítélet nem jogerős.

A vádlott - élve jogával - nem vett részt az ítélethirdetésen - áll a közleményben.

(MTI)

Kapcsolódó: