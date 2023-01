Anyaország :: 2023. január 12. 10:37 ::

Gulyás: elfogadhatatlan, ami történik, de a kormány kifizeti az Erasmus-ösztöndíjakat

Rövidebb lesz a mai Kormányinfó, mert Gulyás Gergelynek hivatalos programja van. A miniszter azzal kezdte, hogy a kormányülésen döntően a költségvetéssel foglalkoztak, de az Erasmus-ügy is napirenden volt. A kormány álláspontja: elfogadhatatlan és tűrhetetlen, ami a Bizottság részéről történik, hosszan lehetne sorolni az egyetemeket, ahol Nyugat-Európában politikusok ülnek a kuratóriumokban.

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy amikor megállapodtak, ennek megfelelően módosították az összeférhetetlenségi szabályokat, a kodifikált szöveget is egyeztették, sőt, még szigorúbb szabályok elfogadására is nyitottak lettek volna, de ilyen igény nem érkezett.

Az Európai Parlament példátlan korrupciós botrányban dagonyázik

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta: az Európai Parlament egy olyan példátlan korrupciós botrányban dagonyázik, ami a szervezet maradék hitelét is felemészti. A miniszter szerint itt a lehetőség, hogy a „korrupcióban fuldokló” Európai Parlament a magyarhoz igazítsa a vagyonnyilatkozati rendszerét. Gulyás Gergely hozzátette: az EP akkor tud komoly intézményi szereplő maradni, ha feltárják a korrupciós vádakat, és levonják a szükséges következtetéseket.

Ezt kérték a tanároktól

Gulyás Gergely a pedagógusok megmozdulásairól elmondta: egyetlen kérésük volt a tanári érdekképviseletekhez, hogy a jogszerű formáit válasszák a tiltakozásnak, ez lehet tüntetés és sztrájk is. Az a kérésük, hogy a jogszabályokat tartsák be, a kormány nagyrabecsüli a tanárok munkáját, elismerik, hogy a béreket jelentősen növelni kell, azt remélik, hogy visszamenőlegesen is kifizethetik a megemelt tanári béreket, ha Bürsszel a forrásokat rendelkezésre bocsájtja. Hozzátette: az nem kérdés, hogy a következő generáció és az ország jövője nagymértékben függ a tanároktól, ehhez méltó bérek is kellenek.

Kaphatnak még támogatást az önkormányzatok?

Gulyás az önkormányzati rezsitámogatásra vonatkozó kérdésre elmondta: ez volt az első körös támogatás, szeretnék, ha lenne második, ami két dologtól függ: hogyan alakul a gazdaság helyzete, és hogyan alakulnak a rezsiárak. A miniszter mindenkit óvna a túlzott optizmustól, pillanatnyailag tényleg olcsóbb az energiaár, mint az elmúlt hónapokban, ez hosszútávon sokat könnyítene a gazdaság és az önkormányzatok helyzetén is. A kérdés nyitott, szeretnének segíteni. A távhő árában, a rezsicsökkentés fenntartásában segítenek.

A Fővárosi Önkormányzat mellett a megyei önkormányzatokkal sem tárgyaltak, de majd fognak.

(Index nyomán)