Magyarország visszalép a 2024-es női kézilabda-Eb rendezésétől

A 2024-es kontinensviadal rendezését Magyarország Ausztriával és Svájccal közösen nyerte el, ám csütörtökön Gulyás Gergely megerősítette, hogy visszalépünk, írja az Index.

Ugyanerről beszélt korábban a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté, aki 2015-ben lett az MKSZ elnöke. A Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, a kézilabda-Eb ezekben az időkben luxuscikknek számít.

– Igen, létező forgatókönyv [hogy Magyarország részben vagy egészében visszalép az Eb-rendezéstől], mert az nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es Eb-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt. Számos egyesület nem tudja kigazdálkodni a rezsiköltségeket, így a csarnokaikat vagy tornatermeiket egyszerűen bezárják. A kettő nem fér meg egymás mellett, a kézilabda-Eb ezekben az időkben luxuscikk. Tudomásul kell vennünk, hogy amikor a 2024-es női tornát megpályáztuk és elnyertük, még nem volt sem háború, sem szankciók, sem energiaválság, és nem voltak az ebből eredő pénzügyi nehézségek sem. De azóta lettek, szóval dönteni kellett, és inkább a fiatalok tömeges sportolását választottuk. Ennek érdekében elvi megállapodást kötöttünk a kormánnyal, hogy az Eb költségeiből megtakarított pénz egy részét az idén és jövőre is a kis klubok működésére fordítjuk, valamelyest biztosítva ezzel rengeteg gyerek sportolási lehetőségét. A részletek még nyitottak, de ebbe az irányba megyünk – idézte Kocsis Mátét a Nemzeti Sport.

Kocsis Máté aligha indul újra az elnöki címért

Arra a kérdésre, hogy a tavaszi tisztújító közgyűlés előtt ez a lépés hogyan érinti az elnöki újraválasztási esélyeit, Kocsis Máté az NS-nek elmondta, szerinte növelné az esélyeket, ugyanakkor „szerintem ez a kérdés nem lesz aktuális a tavaszi tisztújításon, mert nem tervezem, hogy újra indulok az elnökségért.”

Az interjúban Kocsis Máté részletezte az elmúlt nyolc évben történő eredményeket a kinevezésekor tett vállalások függvényében, és a jövőre is kitért.

„Új célokat kell most már kitűzni, ahhoz pedig inkább új vezető javasolt” – mondta Kocsis Máté.

„Elnökként soha nem is akartam elhajolni a kritikák elől, ugyanakkor azt mindenki tudja a sportágban, hogy a pályán folyó munkába sosem szólok bele.”

Végezetül a jövő kérdéséről is szót ejtett, úgy véli, hogy a régi módszerek elavultak, a munkát nem lehet megúszni, de meggyőződése, hogy a rengeteg befektetett energia majd megtérül, és lesz még ennél sikeresebb generációnk.

A 2023-as olimpiai kvalifikációs kézilabda-világbajnokság szerdán kezdődött a Franciaország–Lengyelország- (26–24) mérkőzéssel, a magyar válogatott először csütörtökön 18 órakor lép pályára Dél-Korea ellen.